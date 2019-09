Luana Piovani critica música de Ludmilla e cantora rebate

As críticas que Luana Piovani fez a uma música de Ludmilla geraram um bate-boca entre as duas no Instagram. A discussão teve início depois que a atriz falou mal da música Malokera, gravada pela funkeira carioca. A cançã havia sido tocada no desfile da marca de lingerie de Rihanna, há alguns dias.

“Aff podia ter ter colocado taaanta coisa boa pra tocar... cansada do óbvio brasileiro pouco sexy vulgar e apelativo"”, disse a atriz num comentário feito no perfil do Instagram do canal E! Entertainment, canal em que Luana apresenta um programa.

A cantora então rebateu: "Querida Luana, eu estou vendo essas suas palhaçadas na internet a tempos e estava até com pena da sua situação, mas cara tá extremo ridículo pra sua cara. Você ja passou dos limites, eu não sei qual é o seu projeto pra ganhar biscoito no futuro, mas só sei que eu não quero participar dele, porque com isso tudo que você anda fazendo, parece um grande show de horrores pra alcançar um grande número de seguidores e um mísero segundo de atenção, eu disse: MÍSERO".

Lud não parou por aí: "Mano eu te conheci pessoalmente e posso falar com todas as letras você não é nada do que você posta, nada o dia em que eu te vi você tava triste, sozinha num canto da casa, nem seus filhos estavam perto de você, achei triste até comentei com a minha mãe, agora eu vendo de fora, o motivo disso tudo talvez seja a tua vida frustrada. Você tem que se tratar, mulher. Tenta fazer esse projeto de outro jeito, nega. Você tá magoada, tá amargurada com a vida, e quer azedar a vida dos outros, tá falando do meu gênero musical, da minha arte, do sustento da minha família. DICA DO DIA —-> PARCEIRA, tira o piriquito velho da gaiola, e bota pra voar. O periquito velho tá querendo pegar um vento.Pra extravasar a mente e você tá nessa aí. Aproveita e bota um funk pra ele voar com empolgação. Periquito tá velho mas não tá morto. Reagi luuuuuu".

Depois da resposta de Ludmilla, a atriz apagou o comentário.