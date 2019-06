Luana Piovani dublará Anitta, atual namorada do seu ex-marido

No episódio final da segunda temporada de "Drag me as a queen", Luana Piovani aparecerá dublando a cantora Anitta, atual namorada de Pedro Scooby. O surfista é ex-marido da atriz. O programa foi gravado em 2018, quando Luana e Scooby ainda eram casados.

Anitta e o ex da atriz assumiram o namoro durante uma viagem de férias para a Indonésia. Um tempo depois, Luana decidiu publicar um vídeo no YouTube comentando sobre o novo casal.

"Claro que eu fiquei completamente surpresa quando vi fotinhos de coração, ou seja, estão namorando. O que eu acho maravilhoso. Ele tem a vida dele, tem 30 anos, quero mais é que ele seja feliz. O que não precisava é todo mundo das bancadas de fãs vim (sic) encher o meu saco", desabafou.

O reality show "Drag me as a queen" estreia nesta segunda-feira (10) às 22h, pelo canal E!. A atriz divulgou um teaser de um dos episódios no Instagram oficial dela. "Vocês verão mais um pouquinho de mim numa outra versão, a de frágil e a de diva", disse na rede social.