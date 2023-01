Luana Piovani justifica atitudes contra Pedro Scooby: 'Ele quer tirar onda'

A atriz Luana Piovani continua usando as redes sociais para defender seu posicionamento sobre a polêmica com Pedro Scooby. Depois de publicar prints de suas conversas com ex-marido, nesta terça-feira (3), elaz respondeu alguns seguidores que questionaram se sua atitude seria adequada.

Nesta segunda (2), Luana Piovani publicou um vídeo de dez minutos no Instagram contando que Scooby decidiu fazer alguns cortes na pensão dos três filhos. Juntos, eles são pais de Dom, 10, e os gêmeos Bem e Liz, de 7. Pedro Scooby também usou a rede social para rebater Luana, dizendo que: “Meus filhos são minha prioridade, e eles sempre estarão acima de tudo. Não sou a favor desse bate-boca na internet e seguirei preservando a privacidade deles. Obrigado”,

Uma seguidora da atriz perguntou: "Você já parou pra pensar que se essas empresas pararem de patrocinar ele, as coisas podem piorar ainda mais para seus filhos? Tem hora que temos que saber separar e reclamar no off, porque, caso contrário, as maiores prejudicadas são as crianças".

"Meu negócio não é o dinheiro, é o compromisso. Vem de malandro pra cima de mim? Dona do circo", respondeu Luana.

Na continuação do vídeo publicado, Luana disse que Pedro desejava colocá-la na Justiça em Portugal. Porém, no país, a atriz não conseguiria ter muitos direitos judiciais.

Após a briga entre os dois, Pedro e Cintia Dicker deixaram de seguir Luana nas redes sociais. Recentemente, os dois foram pais de Aurora.