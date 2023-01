Luana Piovani manda indireta para Scooby após surfista pagar pensão

Depois de várias brigas nas redes sociais, Luana Piovani revelou que Pedro Scooby finalmente terminou de pagar a pensão atrasada dos filhos. Os pequenos Bem, Dom e Liz voltaram à Portugal após passarem as férias com o pai no Brasil, mas um dos filhos não chegou bem.

Nesta segunda-feira (9), ela desabafou sobre o mal-estar de um dos herdeiros nos Stories do Instagram, quando falava sobre o mal-estar de um dos filhos. "Bem ainda não tá bem, vomitou de novo. Tô tendo que ir trabalhar. Ele pediu pra comprar água de coco. Ai que loucura", afirmou ela.

Ainda nos stories, Luana contou que o ex-marido pagou o restante da pensão que faltava, além da parte do aluguel da casa onde ela mora em Portugal. "Enfim, uma boa notícia. Dá uma esperança, o sol também nasceu, eu tô em pé, continuamos tendo esperança, mas é sempre difícil".

Por fim, ela ainda debochou da briga ter sido exposta nas redes sociais e que poderia ter sido evitada se o ex-companheiro tivesse feito o depósito completo. "Precisava desse circo? Não era só ter pago? Melhor assim, aí oficializa tudo".