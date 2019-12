Luana Piovani revela que toma pouco banho: 'Pode chamar de suja, fedida'

Morando em Portugal há alguns anos, Luana Piovani já está adotando alguns hábitos europeus. Nesta segunda-feira (2), a loira revelou em seu Instagram que tomou a decisão de não tomar banho todos os dias por conta do frio no inverno. Em tom bem-humorado, ela ainda declarou: “Pode me chamar de suja, fedida, tá?”.

A modelo fez a revelação após contar que seu filho Bem, de 4 anos, ficou doente por causa da mudança de clima. “Bemzuco ficou com dor de ouvido com certeza porque tomou vento e não estava de gorro. Já estava com secreção por causa do resfriado. É, novos hábitos, novas coisas”, iniciou ela, que não se importa com as opiniões contrárias.

Ela revelou que até tenta tomar banho todos os dias, mas quando percebe que não ficou suada e está com muito frio nem se esforça. “Nesse frio não precisa tomar banho todos os dias, não. Graças a Deus ninguém paga as minhas contas. Pode me chamar de suja, de fedida, o que quiser. Eu sei exatamente o que sou, porque tenho um espelho maravilhoso em casa”, afirmou.

No último fim de semana, Luana passou a madrugada com o filho no hospital. “Madrugada de terror. Bem chorava e gritava de dor de cabeça, dei analgésico, mas ainda assim o choro e a dor. Hospital nele. Fui atendida em 20 minutos. Baita sorte”, revelou.