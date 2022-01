Luana Piovani sobre Scooby no BBB22: "Pedro tem duas mulheres que vão cuidar das demandas dele"

Luana Piovani resolveu falar sobre a participação do ex-marido, Pedro Scooby, no BBB22. A atriz, que mora em Portugal, com os filhos Dom, Bem e Liz, afirmou que o atleta está recebendo um bom apoio no reality, já que ela e Cíntia Dicker, mulher atual de Scooby, vão segurar os "rojões" fora da casa.

"Olha, eu acho que o Pedro já é o grande vencedor desse 'Big Brother'. Isso porque ele tem duas mulheres segurando a onda dele, né, meu amor? Ele tem a Luana, que é a ex, e a Cíntia, que é a atual. Se ele não é o vencedor, não sei quem é. O Pedro tem duas mulheres que vão cuidar das demandas dele muito melhor do que ele cuidaria!", afirmou Luana, para a colunista Nina Lemos, do UOL.



"E é por isso que ele pode ir para o BBB tranquilo. Ele também não é tão irresponsável. Ele foi sabendo que podia ficar de boa porque o rojão estava comigo e com a Cíntia. Na hora que entendi o esquema fiquei muito mais tranquila, porque não preciso nem te dizer: nós, mulheres, damos de dez a zero nos homens! Meus filhos sendo cuidados por mulheres nunca vão chegar atrasados em nada. Fico muito mais calma. São as mulheres que cuidam. O Pedro sabe disso. Por isso que ele está tranquilo", acrescentou.

Luana ainda falou sobre a torcida de internautas para que ela critique as atitudes de Scooby no BBB22:

"Esse é um entretenimento que ganha dinheiro com a vulnerabilidade humana. Querem mais é ver a mulher surtando porque os pais não estão com filhos. É assim que esse tipo de entretenimento funciona. É ver as pessoas no limite. É uma arena de leões. Acho assustador."

Ela também negou que seja brigada com o surfista. "Não! Eu revelo os pequenos vacilos do Pedro porque são pequenos quando você vai falar de caráter, de influência. Ele leva as crianças atrasadas para a escola? Sim. Ele manda as crianças para casa com piolho? Sim. Mas ele é um cara que é apaixonado pelos filhos, que tem uma influência positiva na vida deles. Isso que importa."