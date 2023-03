Luana Piovani volta a falar mal de Scooby devido ao processo judicial

A atriz Luana Piovani, de 43 anos, voltou a falar mal do processo que o ex-marido, Pedro Scooby, de 34, moveu contra ela em janeiro deste ano. A famosa, que já movimentou as redes sociais para detonar o pai dos seus filhos, retornou À internet.

Desta vez, ela compartilhou uma publicação da sua advogada, Maria Cristina Câmara, sobre colocar fotos dela sem roupa do documento judicial. Na publicação da advogada, o post fala sobre violência processual como forma de violência de gênero.

"A violência processual é percebida no âmbito do Poder Judiciário, onde a parte abusiva usa a máquina judiciária para manipular, constranger e até mesmo obter vantagem indevida", diz um trecho.

(Foto: Reprodução / Instagram)

Em fevereiro, Luana Piovani apareceu comentando nos stories que estava com medo de acontecer alguma coisa com ela e com seus filhos. "Acho que esse era o lugar em que todo mundo estava esperando que eu chegasse [...] Pronto, estou chorando aqui no story. Me sentindo insegura, ameaçada", disse na época.

"Estou achando que, além deste punhal que recebi, e além desse outro aqui que foi enfiado por uma criança, mesmo saber o que estava fazendo, instruída para que apunhalasse a própria mãe, está vindo outro aqui", falou Luana, se referendo ao storie que o filho fez contra ela para defende o pai.