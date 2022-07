Luca Bori faz de tudo um pouco para misturar arte e amor em novo single do Jardim Soma

Depois de “Sopro” e “Ah, Os Dias”, Jardim Soma lança seu mais novo single “Vivo Arte” nesta quinta-feira (28) nas principais plataformas digitais. Com o projeto solo, Luca Bori (Vivendo do Ócio) se prepara para seu segundo álbum de estúdio, ainda sem nome divulgado.

A nova faixa estará na tracklist do futuro trabalho que sucede sua estreia com Antena, disco produzido por Luca e Thiago Guerra, do Fresno. Vivo Arte é um lançamento do Selo Portal com distribuição pela OneRPM. A música está disponível nas principais plataformas de streaming e YouTube. Escute no player abaixo.

Vivo Arte é uma canção de amor diferente, um romance que traz um viés artístico, onde a arte e o amor se misturam como se fossem um só. Essa é a definição dada pelo próprio Luca Bori sobre a música.

Influenciada por canções Indie Pop em voga neste momento nostálgico que vive a música global, a faixa traz também elementos dos anos 80, evidenciados nos timbres e arranjos do synth e guitarra recheados de delays. A música foi inteiramente produzida, gravada, mixada e masterizada por Luca Bori (voz/baixo/guitarra/synth/programação).

Assim como em todo seu trabalho solo, Luca uniu música e artes visuais, conectando com sua particularidade elementos do rock, música brasileira e do indie psicodélico, desde a capa até os materiais de divulgação e sonoridade.

Gravado em Salvador no seu próprio Estúdio Carmo 44, a faixa se conecta com elementos que passeiam tanto pela neo-psicodelia ocidental quanto com a música alternativa que faz a cabeça dos californianos, embalado por uma voz que cola para dançar com a melodia contagiante do Jardim Soma.

Para divulgar os novos singles, principalmente “Vivo Arte” que ganhará sua estreia nos palcos, duas datas já estão agendadas em agosto no estado de São Paulo.

A primeira data acontece na capital paulista, na próxima quinta (4), com Dieguito Reis, MAPA, participação de Lau e Eu e DJ Deejay no FFFront. O segundo show confirmado é em São José dos Campos, no domingo (6), no Estúdio Dvel com Lau e Eu, MAPA, Dieguito Reis, Papossa e Niandra.