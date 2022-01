Lucas apresenta show 'Deu Liga' no Pelourinho nesta sexta (21)

Em clima de axé music, o cantor Lucas vai agitar o Pelourinho com o show “Deu Liga”. O evento acontece nesta sexta-feira (21), a partir das 19h, no Largo Quincas Berro D’Água. No repertório, estarão clássicos do Axé, releituras de sucessos de artistas como Ivete Sangalo, Silva e Marina Sena, entre outras canções.

Sem necessidade de retirada prévia do ingresso, o evento gratuito terá controle de acesso do público, seguindo as normas e orientações de combate a covid-19. O uso de máscara será obrigatório, assim como a apresentação da carteira de vacinação atualizada.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia.