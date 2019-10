Lucas Cândido e Baraka estão vetados do jogo contra o Londrina

O Vitória já tem quatro jogos sem provar do sabor amargo da derrota. Ainda não é a maior série invicta do rubro-negro, que chegou a ficar sete partidas sem perder sob o comando de Carlos Amadeu, mas foi o suficiente para o clube descolar um pouco da zona de rebaixamento. Em 15º lugar, com 33 pontos, tem três a mais que o Vila Nova, atual 17º.

O próximo jogo é contra o Londrina, 16º e adversário direto na briga contra o Z4. E Geninho não contará com um de seus principais jogadores: Lucas Cândido, com lesão na coxa. Nesta quinta-feira (17), o volante circulou pelo Barradão com uma bolsa de gelo na perna. Romisson é o mais cotado para entrar na vaga.

Outro que está fora de combate é Baraka, que sentiu lesão na coxa direita ainda no jogo contra o Cuiabá e não enfrentou o Criciúma.

Por outro lado, na mesma posição da dupla de desfalques, o técnico do Vitória ganhou o reforço de Rodrigo Andrade. O volante se recuperou de um trauma no pé direito e foi relacionado para a partida.

Geninho tem a certeza ainda de contar com um de seus principais jogadores: Thiago Carleto, lateral esquerdo que chegou no final de setembro e só disputou três jogos pelo Leão. Mas as apresentações dentro de campo já foram suficientes para ele tomar a titularidade no setor.

Carleto tem um amor de outras épocas com o Vitória, mas só conseguiu chegar a um consenso e assinar contrato com o clube na reta final desta temporada. Geninho foi um ponto fundamental nas tratativas e o atleta se diz contente por jogar no rubro-negro.

"Todo ano rolava uma conversa, mas nunca se concretizava. Desde a saída do professor Lisca lá do Ceará, a gente tem conversado bastante com o pessoal, com o Alarcon [Pacheco, gerente de futebol do Vitória], com o Paulo [Carneiro, presidente]. Devido às circunstâncias que a gente estava passando lá, eu estava jogando, não consegui a liberação, mas sempre senti que eu ia vestir a camisa do Vitória, porque era um interesse de ambas as partes", declarou nesta quinta durante sua apresentação oficial, 15 dias após a chegada à Toca.

Thiago Carleto afirma que o pouco tempo em Salvador já foi mais do que suficiente para se sentir em casa e que isso é uma motivação extra para tentar tirar o Vitória da situação ainda complicada que enfrenta na Série B.

"Não sei dizer por que estou aqui, mas eu senti que aqui seria diferente. Desde quando eu cheguei a minha família está super feliz. A gente foi bem recebido. Quero terminar o ano com essa felicidade, de estar jogando, estar feliz", avaliou.

O provável time escalado por Geninho é composto por Martín Rodríguez, Van, Everton Sena, Ramon e Carleto; Léo Gomes, Romisson, Felipe Garcia, Gedoz e Wesley; Jordy Caicedo.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Martín Rodríguez e Ronaldo;

Laterais: Jonathan Bocão, Van, Wellisson e Thiago Carleto;

Zagueiros: Dedé, Everton Sena, Ramon e Zé Ivaldo;

Volantes: Léo Gomes, Marciel, Rodrigo Andrade e Romisson;

Meias: Chiquinho e Felipe Gedoz;

Atacantes: Anselmo Ramon, Eron, Felipe Garcia, Jordy Caicedo, Negueba e Wesley.