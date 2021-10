Lucas Chumbo é indicado para 'Oscar' das ondas grandes no surfe

No próximo dia 29, serão anunciados os vencedores do Red Bull Big Wave de 2021, o "Oscar" das ondas grandes do surfe. Cinco brasileiros concorrem ao título e com boas chances de ganhar. No evento, a Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês) vai distribuir uma premiação de US$ 350 mil (cerca de R$ 1,92 milhão na cotação atual) nas categorias pré-determinadas: Onda do Ano, Maior Onda na Remada, Maior Onda de Tow-In e Surfista do Ano.

Além dos brasileiros, outros países concorrem com atletas renomados como Alemanha, Irlanda, África do Sul, Estados Unidos e França. A maioria das ondas inscritas é de lugares já conhecidos por produzirem arrebentações imensas, como Nazaré (em Portugal), Pe'ahi (também conhecido como Jaws, no Havaí), Mavericks e em Half Moon Bay (ambas na Califórnia), Todos os Santos (no México) e ainda Mullaghmore Head (Irlanda).

Na categoria Onda do Ano estão concorrendo as brasileiras Michelle des Bouillons e Maya Gabeira, enquanto que no masculino está Vinicius dos Santos. Já na categoria Maior Onda na Remada, a carioca Raquel Heckert está entre as finalistas. No masculino, Vinicius dos Santos também emplacou o seu nome entre os favoritos. Pegar ondas gigantes, mais do que um esporte em si, é um desafio para esses surfistas.

Já em Maior Onda Surfada por Tow-In, aquela em que o atleta é colocado no mar com ajuda de um jet-ski, competem pelo Brasil Michelle des Bouillons, Maya Gabeira, com duas ondas, e Lucas "Chumbo" Chianca. Todos eles também competem na categoria Atleta do Ano.

Muitos acreditam que Lucas Chumbo tem boas chances de levar o prêmio de maior onda surfada com o auxílio de jet-ski e, quem sabe, superar o recorde mundial de Rodrigo Koxa, que pegou uma onda de 24,4 metros. Chumbo surfou uma onda gigante em Nazaré, em 29 de outubro de 2020. Ela é uma das candidatas ao prêmio, que será conhecido no fim do mês.