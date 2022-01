Lucas e Eslovênia protagonizam primeiro beijo do BBB 22; vídeo

Depois de muito selinho entre os participantes do BBB 22, o primeiro beijo da edição aconteceu na festa do líder, na madrugada desta quinta-feira (27), protagonizado por Lucas e Eslovênia.

O casal, que já estava flertando há algum tempo, teve ajuda de dois cupidos. Depois de uma "mãozinha" de Pedro Scooby e de Paulo André Camilo, o capixaba e a pernambucana finalmente se beijaram. O efeito na casa foi de muita comemoração entre os brothers e sisters, exceto por uma.

A mineira Natália não gostou do clima de romance entre os dois. Chorou, jogou objetos pelas paredes e chegou perder estalecas pelo feito. A sister também quis deixar a casa, quando foi amparada por Linn da Quebrada e Naiara Azevedo.

"Lá fora eu saía de perto, se fosse na minha casa eu dava um jeito, se fosse no meu trabalho outro jeito. Mas aqui dentro é complicado.", disse, aos prantos.

Eslô já havia percebido o climão e contou a Lucas que tentou fugir do brother justamente por conta de Natália. "Eu fugi muito disso. Para mim era óbvio que ia rolar, mas a partir do momento que outra pessoa entra... Eu não gosto disso, não. O que as pessoas falam e o que eu vejo é que ela está a fim de você e isso me incomoda. Me dói", explicou a ex-Miss.

"A Natália é super minha amiga. A Natália é minha amiga, velho", Lucas justificou.

Isso não impediu os dois de ficarem de casal durante toda a festa e combinarem os próximos dias na casa. "Pode beijar na Xepa?", questionou Lucas. "Amanhã eu vou ter que ser muito mulher e você muito homem pra poder encarar os outros", Eslovênia refletiu.

A pernambucana comentou que quando fica com alguém, se entrega muito, e ali dentro da casa, a relação pode ficar complicada. Lucas diz que o que ela decidir ele entenderá.

Veja momento do beijo: