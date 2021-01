Lucas Fonseca é liberado pelo DM e fica à disposição de Dado

Depois de dois meses longe dos gramados, o zagueiro Lucas Fonseca tem retorno cada vez mais próximo no Bahia. Pelo menos é o que garante Luiz Sapucaia, médico do tricolor.

Na tarde desta segunda-feira (18), Sapucaia atualizou a situação de alguns jogadores que estão no Departamento Médico e garantiu que o defensor já está recuperado da lesão que sofreu na coxa e à disposição do técnico Dado Cavalcanti para a partida contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira (20), às 18h, na Fonte Nova.

"Lucas teve uma lesão muito importante, estiramento muito grande de grau dois no reto anterior da coxa, que é o músculo responsável pelo chute. Ele levou um período grande de tratamento conservador. É uma lesão chata, que tem um risco de recidiva muito grande, por isso a gente demandou o tratamento desse atleta. Por se tratar de um atleta que precisa de força, a gente não quis correr o risco que a lesão reabrisse. Mas ele já está recuperado, treinando com bola e à disposição do treinador", explicou.

Lucas Fonseca não atua desde a derrota do Esquadrão para o Red Bull Bragantino, no dia 20 de novembro, pela 22ª rodada do Brasileirão. Desde aquele jogo que o Bahia não sabe o que é vencer na Série A. O jejum já dura oito partidas, com sete derrotas seguidas.

Além disso, Lucas Fonseca é tratado como uma aposta para o sistema defensivo tricolor. Até aqui, a equipe é a mais vazada do Brasileirão, com 51 gols em 29 jogos.

Enquanto o zagueiro se prepara para o retorno, o lateral João Pedro ainda vai ficar mais alguns dias de molho. De acordo com Luiz Sapucaia, ele se recupera de uma fratura que sofreu no dedo e vai precisar de pelo menos mais 15 dias.

João Pedro não atua desde o empate contra o São Paulo, em agosto, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Ele passou por cirurgia no joelho antes de ter o dedo operado. O lateral, inclusive, renovou o contrato de empréstimo com o Bahia até junho de 2021.

"João Pedro teve a cirurgia no joelho, foi tratada, teve o sucesso absoluto, mas por uma infelicidade em um treino ele caiu, acabou fraturando um dedo da mão, foi operado e já está em fase de transição. Acredito que em mais uns 15 ou 20 dias ele vai estar com o grupo", explicou o médico tricolor.