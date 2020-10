Lucas Gonçalves, da Maglore, lança disco solo

Depois de registrar sua marca na Maglore, banda nascida na Bahia, o músico paulista Lucas Gonçalves, 28 anos, decidiu alçar novo voo e lançar seu primeiro disco solo. Baixista do grupo e autor da música Calma, que está na trilha da série Shippados (Globoplay), Lucas apresenta o álbum Se Chover, que terá o lançamento marcado por uma live neste domingo (18), pelo Zoom.

O ingresso dá acesso ao bate-papo com Lucas e outros artistas do projeto, além do show que será transmitido de um estúdio de São Paulo. “Acho demais isso tudo, porque é uma outra forma da gente se aproximar dos artistas”, comemora Lucas, que segue no projeto paralelo com a Maglore, como baixista, e o grupo Vitreaux, como guitarrista e vocalista.

No encontro de domingo, o público vai poder conhecer a sonoridade folk marcada por arranjos para flauta e violão de nylon. Nas letras, temas como resistência de um amor, infância e morte. “Como era o primeiro disco, pensei em entregar o máximo da minha história, como um cartão de visita mesmo”, explica Lucas, que narra a infância em Minas Gerais em uma das músicas.

Mesmo com letras que revelam um lado bem pessoal do artista, Lucas garante que muita gente vai se identificar. “A música tem esse poder de tocar o outro e é incrível que mesmo quando a gente está falando da gente, do nosso interior, as pessoas se identificam, ressignificam”, comemora. “Faço muita canção pra me livrar do peso das coisas. Claro que eu deveria fazer terapia (risos), mas por enquanto vou fazendo canções e me sentindo mais leve”, sorri.

Serviço

Show de lançamento Se Chover

Quando: Domingo (18), às 17h

Quanto: R$ 10 (show) e R$ 15 (show + passagem de som), pelo Sympla

Transmissão ao vivo para canal do YouTube de Lucas Gonçalves