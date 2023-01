Lucas Lucco cancela apresentações após diagnóstico de dengue

Lucas Lucco estará ausente dos palcos nos próximos dias. Como confirmado pela equipe, na última terça-feira, 17, o cantor foi diagnosticado com dengue e, por orientação médica, deve permanecer em repouso até sua recuperação.



"A equipe de Lucas Lucco informa que devido ao diagnóstico positivo para dengue, as participações e shows que o cantor realizaria essa semana estão sendo cancelados", iniciou o comunicado.



Na sequência, a nota atualizou o status de saúde do artista e agradeceu o apoio do público: "Lucas encontra-se em recuperação e, por recomendação médica, permanecerá em repouso. Agradecemos ao carinho e compreensão e todos".



Apesar da condição, o cantor segue divulgando 777 vol. 2, seu próximo trabalho, nas redes sociais. Como anunciado, a novidade chega às plataformas de música na próxima sexta-feira, 20.