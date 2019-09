O sertanejo Lucas Lucco vai ser papai. A noiva do cantor, Lorena Carvalho, está grávida de dois meses do primeiro filho do casal. As informações são do colunista Leo Dias.

A assessoria do artista disse que não ia comentar o assunto. Contudo, o anúncio deve ser feito em breve.

Juntos desde 2013, Lucas e Lorena ficaram noivos no dia 23 de agosto deste ano. Eles se conheceram durante o Festival Caldas Country, no interior de Goiás.