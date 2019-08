Lucas marca de cabeça e garante empate do Tottenham contra o City

O pré-jogo entre Manchester City e Tottenham foi rodeado de cordialidades entre as partes. Pep Guardiola classificou o time londrino como o segundo melhor time da Europa - sem apontar qual era a melhor equipe do velho continente. Do outro lado, Mauricio Pochettino enfatizou que Guardiola é o melhor treinador do mundo.

Dentro de campo, contudo, não houve qualquer cortesia. Dono da casa, o City amassou os visitantes londrinos do início até o fim do jogo. Foram 30 finalizações contra três dos Spurs. Acuado com um anfitrião tão agressivo, o Tottenham devolveu a rispidez marcando dois gols nas duas únicas finalizações que conseguiu completar na peleja. No final, o resultado em 2x2 na tarde deste sábado (17) foi um ótimo negócio para o time de Mauricio Pochettino. Sterling e Agüero marcaram para os Citizens, enquanto Lamela e Lucas assinaram o empate para Tottenham.

A partida teve três gols em menos de dez minutos logo no primeiro tempo: Raheem Sterling abriu o placar aos 20 minutos com cabeceada após cruzamento feito por De Bruyne. O goleador viu o Tottenham empatar graças à esperteza de Erik Lamela, que enxergou o goleiro Ederson mal posicionado e chapou de fora da área aos 23.

Menos de quinze minutos mais tarde e Agüero colocou os citizens à frente mais uma vez, aproveitando - outro - açucarado passe de Kevin de Bruyne, que já havia trabalhado de garçom no primeiro gol do jogo.

Agüero marcou o segundo gol do Manchester City no Etihad Stadium (Foto: Lindsey Parnaby/AFP)

Segundo tempo

Os treinadores decidiram manter suas formações para a segunda etapa. A grande diferença era que a estratégia do City funcionava com êxito, enquanto o Tottenham mal conseguia se defender. Isolado no ataque, Harry Kane quase não tocou na bola durante a partida e se tornara mais um entre os 54.503 espectadores a assistir ao concerto regido pelo dono do jogo: De Bruyne, que quase marca aos 6 minutos da segunda etapa depois de arriscar com o pé esquerdo.

A pressão era tão grande que no momento em que o ponteiro registrou dez minutos da segunda etapa, a contagem de finalizações estava 18x1 para o Manchester City. A superioridade dos donos da casa era latente e atordoava a defesa dos Spurs, conseguiu diminuir a contagem aos 11 minutos - e seguiram com 100% de aproveitamento nos tiros a gol.

O pequenino Lucas e seus 1,72m tinham acabado de entrar no lugar de Harry Winks. Sequer tinha tocado na bola quando subiu no meio da área do City para empatar o placar, após escateio cobrado por Lamela. O gol que igualou o placar deixou o Manchester City nervoso. Ainda que ainda dono das ações, os citizens não mantiveram o ritmo semi-alucinante de outrora. Guardiola promoveu a entrada de Gabriel Jesus na vaga de Kun Agüero e não conseguiu muita coisa além da fúria de seu camisa 10. Goleador e técnico discutiram no banco de reservas.

Aos 45 minutos do segundo tempo, Gabriel Jesus esteve a um passo de se tornar herói. Ou melhor, um VAR. Na 30ª finalização do City, o brasileiro limpou a marcação dentro da área e bateu seco, sem chance para Lloris. O gol até reatou a relação entre Guardiola e Agüero, mas o VAR flagrou toque de mão de Laporte e anulou o tento. Quando o árbitro Michael Oliver apitou o final da partida, o que se viu foram os donos da casa frustrados após o baile aplicado em seus domínios, enquanto o Tottenham saiu aliviado - e no lucro - com o pontinho fora de casa contra um dos seis grandes do campeonato.

O empate levou City e Tottenham aos 4 pontos na tabela de classificação do Campeonato Inglês. Pelo saldo de gols, os citizens ocupam a 3ª colocação. Já os Spurs estão no quinto lugar.

Ficha técnica

Premier League | 2ª Rodada

Manchester City x Tottenham

Data: 17 de agosto de 2019 | Estádio: Etihad Stadium, em Manchester-ING

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri (David Silva) e Gundogan; Bernardo Silva (Mahrez), Sterling e Agüero (Gabriel Jesus). Técnico: Pep Guardiola,

Tottenham: ​Lloris; Walker-Peters, Alderweireld, Sánchez e Rose; Winks (Lucas), Sissoko, e Ndombelé; Eriksen (Skipp) e Lamela (Lo Celso); Harry Kane. Técnico: Mauricio Pochettino.

Gols: Sterling e Agüero | Lamela e Lucas

Cartão amarelo: Sterling (M. City) | Arbitragem: Michael Oliver

