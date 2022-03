Lucas, Paulo André e Pedro Scooby estão no décimo paredão do 'BBB 22'

Lucas, Paulo André e Pedro Scooby estão no décimo paredão do Big Brother Brasil 22, após votação definida neste domingo, 27. O anjo da semana, P.A. imunizou Arthur Aguiar. Em seguida, a líder Linn da Quebrada indicou P.A. ao paredão. "Tivemos atrito no passado e já resolvemos, temos uma ótima relação, mas me sinto em uma saia justa neste momento e ele é a melhor escolha", justificou.

Os brothers deram seus votos no confessionário, individualmente, e os dois mais votados, respectivamente, foram Lucas e Pedro Scooby, foram emparedados.

Mais votado no confessionário, Lucas teve o poder de indicar uma pessoa direto ao paredão e ele escolheu Eliezer. "Por motivos estratégicos e não tem mais o que falar", explicou.

Eliezer, Lucas e Pedro Scooby participaram da prova Bate e Volta Eliezer levou a melhor e escapou. O resultado será definido na terça-feira, 29.