Lucas Souza confirma separação de Jojo Todynho: 'Acredito que não tem mais volta'

Três semanas após o término relâmpago, Lucas Souza, marido de Jojo Todynho, voltou às redes sociais neste sábado (29) para confirmar a separação oficial.

"Eu e a Jojo, a gente não está mais junto. A gente decidiu colocar um ponto final na relação nesta semana. E eu acredito que não tem mais volta desta vez. A nossa relação foi boa até determinado momento....", relatou o militar.

Ele ainda se antecipou às críticas e disse que sua decisão foi tomada após uma crise no casamento.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

"Eu jamais anunciaria o término aqui no Instagram sem ter falado com ela. Eu jamais anunciaria o término se não tivesse um motivo muito plausível. Eu me expus e saí como errado, para o bem dela, mas eu não estava errado. Foi uma atitude decorrente de uma situação que ela fez comigo e eu me senti traído. Não cabe explicar aqui porque não quero expor ela."

Apesar do desejo de Lucas, a decisão pelo divórcio partiu de Jojo. "Dessa vez, foi ela quem terminou. A gente não estava se acertando mais. Depois que voltamos, ficou um inferno. Eu respeito a decisão dela", acrescentou o rapaz.

Jojo Todynho ainda não se pronunciou sobre o caso.