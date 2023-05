Lucas Terra, aborto e os filhos da pauta

Dois casos brutais tomaram conta dos noticiários, recentemente.

Num dos casos, aqui na boa terra, Lucas Terra, adolescente de 14 anos, foi queimado vivo; e há acusação de ter sido antes estuprado.

No outro caso, há suspeita de uma mulher grávida, em Carolina/MA, ter sido sedada por seu amante, médico, que, com a ajuda de um amigo, fez o procedimento de curetagem para arrancar, sem o consentimento dela, o feto; filho de ambos.

O primeiro caso aconteceu em 2001, mas só agora dois acusados foram condenados. Um terceiro já havia sido julgado culpado.

O segundo aconteceu em 2017, e os dois suspeitos viraram réus, agora.

A escalada da extrema direita, no país, tem sido outra pandemia que vem assolando o Brasil. Há mais tempo, e sem qualquer possibilidade de vacina, pelo visto. Há uma massa que tem sido cooptada por um discurso conservador, moralista e religioso. E, claro, anticomunista.

A fórmula é simples, e quem melhor fundou suas bases de cooptação foram os fascistas. Ao perceberem o risco do socialismo prosperar na Itália, levando a reformas trabalhistas, agrária, sociais e econômicas, tirando os privilégios das elites financeiras, um contra-ataque foi criado, em que a tradição, a família, a propriedade e a religião estariam sob a ameaça demoníaca do comunismo.

As pessoas caem nessa até hoje. Há uma certa desconfiança geral de que toda vez que avançamos em pautas sociais, culturais e das minorias, há uma explosão automática de reacionarismo e conservadorismo.

De repente, pautas que sequer são de responsabilidade do executivo, como aborto e casamento gay, passam a ser bandeiras junto com a questão da corrupção, nas eleições. E assim, uma massa ignara toma as ruas, as tribunas e as urnas de forma reativa, raivosa e preocupada com o futuro de sua família, de suas crenças e seus valores. Além do enorme medo do fantasma do comunismo, que ninguém entende o que é, mas ouviu falar por aí que é feio, mau e perigoso.

Algumas publicações e estudos já vêm sendo feitos sobre a relação entre a ascensão da extrema direita e das igrejas neopentecostais. Outros mais surgirão.

Não me arrisco a pensar diretamente sobre o assunto, mas é evidente que a aderência do pensamento da extrema direita acha um colo quente e acolhedor nos dogmas, posturas e pregações das maiorias das igrejas evangélicas que, pela primeira vez, juntaram à religião um claro projeto de poder.

Ninguém fala em bancada espírita, umbandista ou católica, mas a bancada evangélica é uma realidade assustadora, porque vem aliada a um projeto de ocupação do legislativo, do judiciário e do executivo, e, mais preocupante ainda, do tal quarto poder; o setor de comunicações do país.

Pululam redes de TV, rádios, jornais dominados pelo pensamento evangélico, e é preocupante porque moralizante, impositivo em suas ideias e dogmas, doutrinando e condenando de acordo com sua moral religiosa. A liberdade de ideias, cultos, gêneros, direitos civis ficam claramente sendo vigiadas e censuradas. Os neopentecostais merecem respeito por suas crenças. Mas não podem, com elas, querer impor à sociedade um cerco moralista e ético particulares, restritivo e preconceituoso, muitas vezes. Numa democracia, lidar com as diferenças é pressuposto básico, e assim como os evangélicos têm que ser respeitados em suas crenças e seus dogmas, os mesmos devem respeitar e aceitar quem pensa e age diferente. Afinal, e por sorte, não vivemos numa república fundamentalista.

Não sou eu quem diz, é evidência recorrentemente comentada, em reportagens e pesquisas, o contrassenso de se basear em Jesus Cristo, que pregava o amor ao próximo, ao diferente e aos excluídos, e se exaltar um discurso de ódio e condenação aos que não seguem seus princípios.

Assim também é a extrema direita. Seu discurso excludente, opressor, maniqueísta e odioso, baseado nas pautas reacionárias e conservadoras, muitas de cunho abertamente fascistas, acaba seduzindo aqueles preconceituosos que vivem sob antolhos, doutrinados a partir de determinadas ideias; muitas, delas, mentirosas e tendenciosas (olha o medo de se criminalizar as fake news nas redes, gente!).

Sim, mas e os dois casos citados no início do artigo? O que têm a ver com isso?

Tudo.

Lucas Terra foi queimado vivo por um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus porque viu dois outros pastores fazendo sexo na igreja. Eles precisaram acobertar uma relação homossexual de pastores, porque, obviamente, os mesmos deviam demonizar a homossexualidade. Por conta de um ato que já deveria ser tratado como natural da humanidade, cometeu-se um cruel assassinato; algo que jamais, em qualquer contexto, pode ser naturalizado. A homofobia (essa, sim, uma doença, e não o “homossexualismo” que tantos tentam atacar) atrai fiéis, gera votos, empatia. Como o discurso contra o aborto. Metem alma, vida, crime, pecado, tudo no mesmo balaio para dizer que abortar é um assassinato e um anátema perante Deus.

A extrema direita também se vale desses discursos para atacar seus adversários. A pauta moral é o cavalo de batalha que conquista milhões de seguidores fiéis, fiscais do sexo, da crença, do corpo, dos direitos alheios. E temos no PL um partido emblemático que leva adiante o lema “Pátria, Deus e família”, o mesmo que fascismo e nazismo usavam, pais de todos esses pensamentos acima.

Pois o prefeito e o vereador de Carolina viraram réus por sedar e realizar o aborto, sem consentimento, na amante do primeiro. Postura misógina e machista, de domínio sobre o corpo da mulher. Ambos do PL, muito provavelmente ambos eleitos com os lemas “Pátria, Deus e família”. E contra o aborto, inclusive.

Os quatro suspeitos dos dois casos, que chegaram a cargos de poder mentindo e indo contra sua natureza, bastariam para mostrar como as pautas moralistas são muito mais para marcar um gado do que essência de valores e crenças. O que há de homossexuais enrustidos, ou escondidos, e o que há de conservadores que abominam o aborto, mas o fazem quando é a amante ou a filha adolescente quem engravida, não está no gibi (para usar uma expressão quase tão antiga quanto a hipocrisia desse tipo de gente).

O país tem um longo desafio pela frente, que é preservar sua frágil democracia, e seguir o rumo progressista dos grandes países mais avançados do mundo em pautas sociais e civis, onde questões de gênero, aborto, drogas e liberdades individuais estão noutro patamar.

Não podemos deixar que as correntes reacionárias nos levem para um redemoinho no fundo do mar de trevas.

E que cada um tenha o direito de ser como quiser, sem que isso invada o direito do outro.

E isso vale para quem acredita em Deus, em duende ou em Curupira; ou não acredita em nada. E vale pra quem ama, seja este amor qual for. Pois, como diria São Paulo: “ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria”.

Ao fim e ao cabo, o que falta é o amor. E Jesus Cristo concordaria comigo.