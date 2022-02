Lucas vence prova e é o novo líder do BBB 22

Lucas venceu a prova da noite da quinta-feira (17) e é o novo líder do BBB 22. A disputa misturou habilidade e sorte e o capixaba levou a melhor, se tornando o primeiro "pipoca" da edição a ganhar a liderança.

Participaram da prova todos os 17 brothers ainda na disputa, sem vetos. A prova foi individual.

Eslovênia, Lucas, Tiago Abravanel e Gustavo tiveram as melhores pontuações na fase classificatória, chegando à final. Já nela, Tiago fez 20 pontos e Gustavo fez 30, enquanto Eslovênia zerou a rodada. Lucas fez 122 pontos, ganhando por ampla vantagem.

"Atenção, pessoal! Importante, Lucas! Ainda não valeu. Cadê a piscadinha?", brincou Tadeu Schmidt ao anunciar a vitória do brother, que foi muito celebrada pelos colegas. Lucas ficou conhecido nas redes sociais como "Barão da Piscadinha" por conta de um vídeo viralizado dando uma piscalizada.

Lucas formou seu VIP com Eslovênia, Natália, Linn da Quebrada, Douglas Silva e Arthur Aguiar. Ficaram na xepa Jessi, Gustavo, Tiago, Vyni, Paulo André, Pedro Scooby, Larissa, Jade Picon, Brunna, Eliezer e Laís.

Paredão

O Big Fone toca nessa sexta-feira (18), estreando nessa edição do reality. Quem atender, vai poder indicar um brother para o paredão imediatamente. No sábado, acontece a prova do anjo e o vencedor terá o poder de imunizar um colega.

No domingo (20), o anjo vai fazer sua escolha de imunização e o líder fará sua indicação então. Depois, a casa vai ser dividida em três grupos. Cada um deles, em consenso, terá que indicar um participante que não é do grupo.

Os emparedados, exceto o indicado do líder, vão disputar então a prova bate-volta, com chance de se salvar.