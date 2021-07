Lucas Verthein fica em 5º e não avança para a final do remo

Único representante brasileiro no remo single skiff na Olimpíada de Tóquio, o carioca Lucas Verthein não irá brigar por medalha. Após se classificar bem nas primeiras fases, o atleta de 23 anos terminou em quinto lugar na primeira semifinal da modalidade e não se classificou para a decisão.

Lucas fez o tempo de 7m02s87, na noite desta quarta-feira (28), pelo horário do Brasil. Apesar de não ter conseguido a vaga na final, o remador garantiu, em sua primeira participação em Olimpíada, o melhor desempenho da história do Brasil no remo single skiff. Ele agora disputará a final B, que define de sétimo a 12º lugar, na quinta-feira (29), às 21h15.

Na semi, o carioca largou bem e conseguiu acompanhar o ritmo dos líderes. Nos primeiros 500m, foi o quarto, com 1m39s68, e manteve a posição ao chegar aos 1000m, com 3m32s68. Mas começou a ficar para trás e caiu para a quinta colocação, onde permaneceu até o fim da prova.

Apenas os três primeiros de cada semi se classificavam para a final. Na bateria de Lucas, o primeiro colocado foi o norueguês Kjetil Borch, com 6m42s92. Os outros dois classificados à final A foram o croata Damir Martin, com 6m45s27, e o lituano Mundaugas Griskonis, com 6m45s90.