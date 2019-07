Lucca deve pintar entre os titulares de Roger após boa estreia

O retrospecto mais recente do Bahia não anima nem o mais otimista dos torcedores. Seis jogos consecutivos sem vencer, eliminação na Copa do Brasil e apenas um gol marcado nos últimos quatro jogos, sendo que esse tento não foi perante o torcedor. Desde o final da Copa América, foram dois empates e duas derrotas para o tricolor, que já perdeu o seu lugar na primeira metade da tabela de classificação do Brasileiro.

Os resultados colocaram o Bahia em uma situação incômoda e, apesar de não viver nada de apocalíptico, o time quer virar a chave o quanto antes e espera contar com o atacante Lucca para conseguir se reencontrar com os bons resultados.

A estreia dele sequer estava prevista para o último jogo contra o Cruzeiro, que acabou empatado por 0x0 em plena Fonte Nova. Mas a expulsão de Arthur Caíke, somada à necessidade de fazer um gol, adiantou um pouco os planos. O técnico Roger Machado promoveu a entrada de Lucca, que acabou sendo o jogador de ataque que mais incomodou a defesa mineira.

Jogando pela beirada do campo, Lucca foi mais incisivo na procura do gol do que os atletas do Bahia da posição costumam apresentar nos últimos anos. No time atual, por exemplo, os atuais titulares Élber e Artur têm mais características de construtores do que finalizadores.

“Minha ideia era usar no máximo 30 minutos, mas a necessidade fez com que usasse antes e por mais tempo”, admitiu Roger em entrevista após o último jogo.

Reserva imediato dos dois, Arthur Caíke se sente mais à vontade flutuando pelo centro do campo, como um segundo atacante.

A primeira impressão deixada pelo novo camisa 11 é que ele sabe jogar no lado, mas sempre buscando a diagonal para chutar no gol.

“Alguns jogadores que estrearam foram muito bem. Principalmente Lucca, que tem uma mobilidade muito grande, característica que a gente não tinha dentro do grupo”, avaliou o comandante tricolor.

Foi com essa mobilidade que ele quase conseguiu balançar as redes na segunda etapa, quando cortou para a esquerda e bateu no alto da meta defendida pelo goleiro Rafael, que conseguiu espalmar para escanteio.

De folga ontem, Lucca terá o restante da semana para melhorar sua forma física e entrosar mais com seus companheiros antes do próximo desafio do tricolor na Série A, domingo, às 11h, contra a Chapecoense, fora de casa.

Vai mudar?

Três atletas ficaram de fora do último jogo por lesão: Nino Paraíba, com dores no tornozelo, Elton, que sofreu com o joelho, e Élber, que sentiu incômodo muscular na coxa. Os três passam por novos exames hoje e, caso sigam vetados, Roger será forçado a fazer outras alterações.

Ronaldo pode ganhar uma vaga ao lado de Gregore no meio-campo e a lateral direita fica disputada por Flávio e Ezequiel, que não agradou a Roger no último jogo. Tanto que o próprio treinador deixou no ar a possibilidade de manter Flávio como reserva imediato de Nino.

“Flávio como companheiro de Gregore no meio e depois como lateral mostrou que tenho um jogador que posso contar, independente da posição”, disse Roger.

A próxima partida é contra a Chapecoense e só acontece na manhã do próximo domingo, na Arena Condá. Dentro de casa, a Chape venceu apenas o jogo inaugural do Brasileirão, quando bateu o Internacional por 1x0. Desde então foram dois empates e três derrotas, mostrando que é uma boa chance para o Bahia sair da má fase e levar de bônus a quebra do tabu de não vencer longe de Salvador.

