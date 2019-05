Luccas Neto apresenta Os Aventureiros em dose dupla na Concha Acústica

Com 24 milhões de seguidores no YouTube, o maior influenciador infantil do país, Luccas Neto, 27 anos, chega a Salvador para animar o final de semana da garotada.

O youtuber, que é dono do canal de vídeos com maior número de visualizações do Brasil, traz para a Concha Acústica do TCA o seu mais novo espetáculo, Os Aventureiros.

(Foto: Divulgação)

Além de entreter e proporcionar um universo de magia e fantasia para estimular a criatividade e a imaginação de suas ‘foquinhas’ - como ele apelida seus fãs - o youtuber promete trazer para o show alguns dos seus 39 personagens.

Logo no início da apresentação, o artista entra cantando em playback acompanhado de seus companheiros de vídeos, chamados Os Aventureiros. Em certo momento, ele e seus amigos estão em apuros. Um homem vestido de tubarão entra no palco e, em uma cena inspirada nos Três Patetas, os Aventureiros fingem não o ver. Na hora de derrotar o inimigo, o apresentador pede forças ao público.

A apresentação mistura música com teatro e até transforma-se em uma gincana. É como uma encenação ao vivo de seu material no YouTube.

“Saibam que eu sei da minha responsabilidade. Hoje eu tenho uma equipe muito grande de professores, psicólogos e pedagogos”, disse Luccas em um show feito neste ano em Niterói, no Rio de Janeiro.

Luccas tinha anunciado apenas um show, no domingo. Mas, com ingressos quase esgotados, ele divulgou uma sessão extra no sábado. É um exemplo de que transcende as telas do Youtube. Há seis semanas, Luccas encabeça a lista de livros infantojuvenis mais vendidos do Brasil. Em breve, o youtuber deve estar na Netflix, na tela dos cinemas e em todas as lojas de brinquedo, em forma de bonecos, mochilas e uma dezena de jogos.

(Foto: Divulgação)

Há cerca de um ano, o caçula dos irmãos Neto reformulou totalmente o seu canal na plataforma e se reposicionou para o seu público, produzindo conteúdo especializado e voltado para jogos e brincadeiras lúdicas e saudáveis da infância, criação e reprodução de histórias, fábulas e clássicos contos do universo infantil. Até o momento ele já criou e desenvolveu 39 personagens para seus vídeos.

Atualmente, além de ser um grande fenômeno entre a criançada, o carioca se propôs a realizar a missão de auxiliar os pais e responsáveis com a educação das crianças desta geração.

Serviço

O quê: Luccas Neto em Os Aventureiros

Quando: Sábado e domingo (18 e 19 de maio), às 17h

Onde: Concha Acústica do TCA (Campo Grande)

Quanto: R$ 70 | R$ 140 (pista) e R$ 120 | R$ 240 (camarote)

Vendas: Bilheteria do TCA, SAC’s dos Shoppings Barra e Bela Vista ou pela internet através do site ingressorapido.com.br

Informações: 3014-1209

Classificação: Livre