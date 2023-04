Luciana Gimenez anuncia término com Renato Breia

Luciana Gimenez revelou nesta terça-feira, 18, que seu relacionamento com o economista Renato Breia chegou ao fim. A apresentadora fez o anúncio nas redes sociais.



Eles namoravam desde outubro de 2021. No Instagram, ela respondeu perguntas dos seguidores e, quando foi questionada sobre seu status de relacionamento, comentou: "Eu e Renato terminamos, mas continuamos amigos. Nossas famílias se adoram. Por favor, respeitem nosso momento de privacidade. Com amor, Lu", publicou.



A comunicadora é mãe de dois filhos: Lucas, do relacionamento com Mick Jagger, do Rolling Stones; e Lorenzo, com Marcelo de Carvalho, dono da Rede TV!.