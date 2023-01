Luciana Gimenez passa por cirurgia de emergência após sofrer grave acidente na neve

A apresentadora Luciana Gimenez, de 53 anos, precisou fazer uma cirurgia de emergência após sofrer um grave acidente em uma estação de esqui em Aspen, nos Estados Unidos. Ela apareceu em uma cama de hospital nesta segunda-feira (9) em uma publicação feita no Instagram.

Um boletim informativo foi divulgado pela assessoria de imprensa da apresentadora e informou que Luciana estava esquiando na neve no último sábado (7), quando sofreu o acidente.

"A apresentadora Luciana Gimenez, na tarde do último sábado (7), teve um acidente enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos. Luciana curtia dias de férias com os filhos, Lucas e Lorenzo, e esquiava em alta velocidade em uma pista mais íngreme. Ao tentar parar, aconteceu o acidente", diz um trecho do comunicado.

Eles ainda informaram que, após o acidente, a apresentadora foi levada rapidamente para um hospital local e que Luciana sofreu quatro fraturas em lugares diferentes da perna.

"Foi constatada a necessidade de uma cirurgia de emergência que foi muito bem sucedida. Luciana já se encontra em recuperação, no quarto, acompanhada pelo filho mais velho, Lucas. Sua alta está prevista para essa segunda (9)", finalizou.