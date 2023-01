Luciana Gimenez segue em observação após acidente na neve

Luciana Gimenez publicou uma foto direto do hospital onde está internada nos Estados Unidos após ser submetida a uma cirurgia de emergência. No último sábado, 7/1, Luciana se acidentou enquanto esquiava na neve de Aspen, no estado americano de Colorado.

Na tarde desta segunda-feira, 9/1, a assessoria de imprensa da apresentadora deu detalhes sobre as fraturas que Gimenez sofreu e informou que ainda não há previsão para alta, ao contrário da expectativa anterior, de saída do hospital ainda nesta segunda. "A apresentadora teve duas fraturas na tíbia entre o joelho e o tornozelo. Além disso, ela também trincou a fíbula em outras duas partes. Foram colocados pinos para estabilizar a tíbia."

Na imagem divulgada pelas redes sociais é possível ver a perna esquerda da apresentadora totalmente enfaixada enquanto ela repousa. No comunicado à imprensa, foi informado que Luciana segue "com fortes dores e medicada" e permanecerá em observação.