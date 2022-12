Luciano Huck admite erro em pergunta de George Floyd no 'Quem Quer Ser um Milionário'

Uma das perguntas do jogo "Quem Quer ser um Milionário", do Domingão com Huck, gerou comentários nas redes sociais. A questão questionava a frase que George Floyd, homem negro sufocado sob o joelho de um ex-policial branco, disse antes de morrer. A fala virou grito de protesto contra o racismo nos Estados Unidos.

Nas redes sociais, um internauta falou ao apresentador que a questão não deveria estar em um quiz de entretenimento, por conta do sofrimento que a tragédia causou. Luciano Huck deu razão e se desculpou:

"Você tem toda razão sobre a pergunta formulada. Estou cada vez mais consciente do quanto devo evoluir no letramento antirracista além da intenção. Não tenho acesso prévio às perguntas e desta vez não tive a presença de espírito para reagir de imediato. Errei. Peço desculpas. E vamos conversar."

O usuário, professor de direito internacional e direitos humanos na Fundação Getúlio Vargas, explicou porque a pergunta não deveria estar ali.

"Oi, Luciano Huck. Sei que me segue aqui e já trocamos ideias! Vamos falar sobre essa pergunta? Para pessoas negras, o caso do Floyd (e tantos outros Floyds brasileiros) é traumático ao ponto de fazer com que colocar suas últimas palavras num quiz de entretenimento seja inaceitável", escreveu ele. "Se quiser, você ou sua equipe, falar um pouco mais sobre isso, estamos aqui", escreveu.