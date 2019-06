Luciano Huck revela que filho fez cirurgia após acidente de lancha

Luciano Huck fez um post no Instagram na manhã deste domingo (23) tranquilizando os fãs sobre o estado de saúde do seu filho Benício, de 11 anos, que sofreu um acidente na tarde de ontem, durante um passeio de lancha em Ilha Grande, no litoral carioca. De acordo com o apresentador, a mensagem foi publicada também para evitar as informações desencontradas que circularam mais cedo, de que a vítima teria sido seu filho mais velho, Joaquim, de 14 anos. Huck explicou ainda as circunstâncias do acidente. Benício se feriu quando praticava wakeboard. Não foram dados mais detalhes sobre a condição de saúde do adolescente, que chegou ao Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, de helicóptero, na companhia do pai.

"Para evitar as informações desencontradas que já circulam. Nosso filho, Benicio, sofreu um acidente praticando wakeboard na tarde de ontem na na baia da Ilha Grande (R). Ele foi operado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, e passa bem. Ele está sendo assistido pelo Dr. João Pantoja, em conjunto com a equipe do neurocuirurgião Gabriel Mufaref, e sua pediatra Andrea Paiva. Agradecemos as inúmeras preces e manifestações de carinho", escreveu Luciano Huck, que complementou na legenda: "Estamos todos bem, e o Beni se recuperando".

Diversos famosos se solidarizaram com a família, dentre eles os também apresentadores Gugu Liberato e Didi Wagner e os atores Bárbara Paz e Rafael Zulu.