"Lúcido e animado": Filho de Herzem Gusmão diz que prefeito apresenta evolução

De acordo com o médico Danilo Gusmão, filho do prefeito de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão, o quadro clínico de seu pai tem evoluído. Em mensagem postada, neste domingo, 3, nas redes sociais do gestor, Danilo relatou que Herzem se encontra lúcido e animado.

Ainda segundo o médico e filho do prefeito, Herzem conversou, antes da posse, com a vice-prefeita Sheila Lemos, empossada prefeita, temporariamente, no último dia 1º. Danilo ainda relatou que o pai recebeu, no domingo, pela manhã, a visita da equipe médica do Dr. Roberto Kalil, e que o quadro do prefeito foi considerado em evolução.

Danilo disse que o pai agradeceu às orações por sua recuperação e, que espera, em breve, retomar as atividades como prefeito. Herzem Gusmão tem 72 anos e foi diagnosticado com covid-19 no começo de dezembro. No dia 18, ele foi internado no Hospital Samur, em Conquista, e de lá foi transferido, na última sexta-feira, 1, para o Hospital Sírio Libanês, onde deu entrada em uma Unidade de Terapia Intensiva. (UTI).



Veja abaixo a transcrição da mensagem de Danilo Gusmão divulgada nas redes sociais do prefeito Herzem Gusmão

"Boa tarde, Conquista. Meu nome é Danilo. Sou médico. Sou filho do prefeito Herzem Gusmão e estou aqui em São Paulo, acompanhando meu pai, nesse período de internação no Hospital Sírio Libanês. Acabo de sair de lá, meu pai está, assim, animado, lúcido, perguntando sobre todas as situações que acontecem em Conquista, sobre as obras, sobre o governo.



Antes da posse, ele teve oportunidade e ligou para a vice-prefeita. E assim, passou uma noite muito bem, teve visita médica da equipe do Dr. Kalil pela manhã, que considerou que o quadro dele está apresentando evolução.



Ele pediu que eu transmitisse à cidade, que eu falasse, que eu agradecesse a todos pelas orações, por todas as manifestações que ele tem recebido e dizer que ele está muito confiante, que ele tem muita fé no total restabelicimento do quadro, e que muito em breve ele voltará à comandar os destinos da nossa cidade. Um grande abraço e que Deus nos abençõe."