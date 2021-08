Lúcifer: Netflix divulga trailer da sexta e última temporada

A Netflix divulgou nesta terça-feira (10) o primeiro trailer completo da 6ª e última temporada de Lucifer. No vídeo, vemos o personagem de Tom Ellis se preparando para assumir, ou não, o papel de Deus.

“O próprio diabo se tornou Deus… quase. Mas por que ele está hesitando? E à medida que o mundo começa a se desfazer sem Deus, o que ele fará em resposta? Portanto, junte-se a nós para dizer um adeus agridoce a Lúcifer, Chloe, Amenadiel, Maze, Linda, Ella e Dan. Além disso, 'traga lenços'", conforme escrito na sinopse oficial. A temporada final de Lucifer estreia no dia 10 de setembro na Netflix.

Veja no que prestar atenção durante o trailer:

1 - Lúcifer assumindo o posto de - quase - Deus

Parece que os acontecimentos do final da quinta temporada vão refletir fortemente no último ano de "Lucifer". Na série, o Diabo virou - quase - Deus e ele logo assume isso ao início no novo trailer. A continuação da história promete mostrar o ex consultor de polícia com novos poderes e, com isso, mais responsabilidades. E claro, sua nova posição pode trazer ainda mais riscos.

Também podemos ver o ícone no trono do Ser Superior, assumindo realmente o manto. Vestido todo de branco e com o cabelo penteado de gel, o anti-herói realmente parece super bonzinho e em um lugar celestial. Mas nada deve ser tão simples assim...



2 - Lúcifer é atacado

Dificilmente vai ser um tiro de espingarda que vai machucar o Rei do Inferno - e agora quase Deus - que conhecemos e amamos. Mas é possível que vejamos Lúcifer querendo se vingar, com os possíveis novos poderes que terá e tanta pressão sobre seus ombros.

3 - Lúcifer volta para terapia

Nada como um novo desafio para nos fazer correr de volta para a terapia não é mesmo? Pois bem, isso também acontece com o Diabo mais querido entre nós. Assim na Terra como no Céu (ou Inferno), sempre é válido procurar ajuda para lidar com novos dilemas e responsabilidades acima das que estamos acostumados. Mas como isso irá refletir nas próximas ações do quase Deus?

4 - Uma nova vilã

Na prévia também conseguimos ver uma nova vilã chegando para causar grandes problemas na vida de Morningstar. A personagem admite que quer destruir o novo Deus e ainda não sabemos de seus poderes ou intenções, mas Lúcifer pode sim estar em risco, especialmente por ser o final do seriado

5 - O apocalipse se aproxima

De acordo com o trailer, as leis da natureza estão um caos e o apocalipse está cada vez mais perto. Parece que a ausência de Deus poderá surtir um forte efeito, até que Morningstar realmente consiga entender como funciona "o trabalho" e saiba assumir todas as responsabilidades. Mas, como sabemos bem, ele não é a pessoa mais responsável do mundo ou apta para o papel.

6 - Mais ação

E se tem uma coisa que vimos bastante no vídeo, foram as lutas que terão na próxima temporada. Decker e Morningstar aparecem enfrentando vários inimigos e, como adverte o protagonista: "Nunca traga uma faca para uma luta com o Diabo". Agora só Deus (ou o Diabo) sabe quem poderá sair ferido dos conflitos.

7 - Mazeve

Um dos casais mais shippados da série poderá ter um final feliz? É o que indica o último trailer. Nele, podemos ver Eva (Inbar Lavi) e Maze lutando lado a lado e finalizando com um beijão. É possível que o casal fique realmente junto no final e vai ser incrível.

8 - Chloe atacando Lúcifer

o novo teaser mostrou ninguém menos que Chloe Decker se voltando totalmente contra seu parceiro. Em uma grande briga, vemos a detetive se empenhando em atacar o diabão. É difícil de acreditar que ela o trairia assim, por isso, acreditamos que seja algum feitiço da nova vilã ou algo parecido. De qualquer jeito, vai ser muito emocionante.

9 - Episódio animado vindo aí?

No finalzinho do trailer, ainda conseguimos ver Chloe Decker e Lúcifer Morningstar se transformando em animações 2D. Com efeitos superengraçados, podemos esperar de tudo nesse momento. Ainda não sabemos se será realmente um episódio inteiro dedicado a transformar os personagens em desenhos animados ou se só será uma parte da trama. No vídeo, Decker e Morningstar parecem ter passado por uma porta e se encontrarem em algum ambiente ao ar livre, como um jardim. O que será que rolou?

10 - Deckerstar

A dupla formada por Chloe e Lucifer é o maior shipp da série. Na sexta e última temporada, é possível que vejamos eles ainda mais próximos. Como vimos no trailer, o casal é visto se aventurando livremente em um carro, bebendo juntos casualmente e até o Diabo a carregando no colo. Tá todo mundo na expectativa de que o shipp se mantenha firme e forte, principalmente depois de Lucifer dizer que a amava no penúltimo ano.