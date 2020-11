Lúcio Rios anuncia candidatura à presidência do Bahia

A corrida presidencial do Bahia ganhou mais um candidato. Nesta quarta-feira (11), o grupo +Bahia anunciou a candidatura do administrador Lúcio Rios ao posto máximo do clube.

Lúcio Rios é uma das lideranças do +Bahia, que faz oposição ao atual presidente, Guilherme Bellintani. Com foco no futebol, ele promete fortalecer o DNA campeão do clube.

"Buscarei ser uma alternativa ao Bahia, com foco no futebol, representando os torcedores e os anseios de todos por dias melhores dentro do campo, com o fortalecimento do DNA campeão que nosso time merece e vai ter", disse ele.

Lúcio Rios é o segundo candidato a confirmar participação no pleito. Antes dele, o próprio Guilherme Bellintani anunciou que vai tentar a reeleição.

As chapas que quiserem participar das eleições do clube têm até essa quinta-feira (12) para fazer inscrição. Na sexta-feira (13), o Bahia divulgará oficialmente todos os participantes.

A eleição no Bahia está prevista para acontecer no dia 12 de dezembro. Além do presidente, os sócios vão eleger também os novos integrantes para o Conselho Deliberativo.