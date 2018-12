Lucre com investimentos nada convencionais

Dá para pensar em um robô que investe por você? Este é só um dos novos tipos de investimentos disponíveis no mercado que saem do tradicional, mas que cada vez mais tem ocupado espaço na carteira de aplicações de variados perfis de investidores. “É possível investir em robôs com a partir de R$ 100. Pode ser uma ótima opção para quem está começando”, destaca o fundador do buscador de investimentos online, Yubb, Bernardo Pascowitch.

Em expansão, as fintechs - as chamadas startups financeiras -trouxeram produtos inovadores, que deixaram a velha caderneta de poupança lá atrás. No leque de opções estão entre outros, os empréstimos coletivos - que dá a chance do investidor emprestar dinheiro para pequenas empresas -, e os CDBs de bancos médios. Há ainda o RDB (Recibo de Depósito Bancário) e mais o COE (Certificado de Operação Estruturada).

No geral, os produtos buscam ser opções rentáveis, mas com prioridade na segurança, conforme destaca Pascowitch. “Produtos como o COE, por exemplo, são muito novos. Ele está ganhando a atenção porque é possível investir em diferentes ativos e com mais segurança do que se fosse aplicar em ações”. Veja mais detalhes sobre estas aplicações alternativas.



Empréstimos coletivos - Análise de Fábio Neufeld, cofundador da Kavod Lending

Os empréstimos coletivos permitem que qualquer Pessoa Física ou Jurídica possa financiar diretamente Pequenas e Médias Empresas.

vantagens

A principal vantagem, sem sombra de dúvidas, é a remuneração muito maior que nos bancos. O retorno varia entre 200% e 240% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) nas operações da Kavod Lending, por exemplo, com risco de crédito corporativo. Isso representa mais do que o dobro do que se consegue em bancos tradicionais, para o mesmo período.

desvantagens

Diferentemente de uma aplicação em banco (CDB), não há a cobertura do FGC (Fundo garantidor de crédito). O investidor tem que ter ao menos uma noção de análise de crédito e risco de empresas. Além disso, não há a opção de resgatar o investimento antes do prazo estabelecido. O investidor receberá as parcelas conforme o fluxo de pagamento da operação de empréstimo.

segredo para investir

A aplicação é para investidores que gostam de risco. Na Kavod, o valor mínimo para investimento é de R$ 5 mil. A dica é eleger bem os setores da economia em que emprestaria o seu dinheiro, além de estudar os riscos de crédito das empresas. Aqui vale a máxima de “não colocar todos os ovos na mesma cesta”, ou seja, pulverizar a carteira de investimentos em vários ativos.





CDB de bancos médios (Certificado de Depósito Bancário) - Análise de André Malucelli, diretor de investimentos do Paraná Banco

A grande diferença entre os CDBs dos grandes bancos e os CDBs dos Bancos Médios está na remuneração. Isto por que oferecer alta rentabilidade para atrair novos clientes não é a prioridade dos bancos grandes, que praticam retorno entre 90% e 95% do CDI. Bancos médios pagam significativamente mais, justamente para ganhar mercado, algo entre entre 98% e 113,5%.

vantagens

Independente do tamanho do banco, Todos os CDBs têm a proteção do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira, com limite de R$ 1 milhão por um período de até quatro anos.

desvantagens

Bancos médios estão mais expostos aos riscos de mercado, por isto é fundamental, ao investir, observar o rating destas instituições (notas de crédito emitidas por agências de classificação de risco sobre a qualidade de crédito).

segredo para investir

Existem os CDBs prefixados e pós-fixados. Os prefixados têm sua rentabilidade conhecida no momento da aplicação, e mesmo que o cenário econômico melhore ou piore, a rentabilidade é a mesma. Já os pós-fixados são mais conservadores e defensivos, pois sua rentabilidade está atrelada à taxa básica de juros (Selic) ou à inflação (IPCA).





RDB (Recibo de depósito bancário) - Análise de Fernanda Fonseca, economista do App Renda Fixa

O RDB é um produto de renda fixa emitido por financeiras e que costumam ter uma boa rentabilidade. Outro ponto positivo é que a aplicação tem garantia do FGC (Fundo Garantidor de Crédito) até o limite de R$250 mil. Caso a instituição financeira quebre, o investidor recebe até essa quantia de volta.

vantagens

É possível investir em RDBs com aportes a partir de R$ 1 mil. Existem RDBs para diferentes prazos e quanto mais tempo o dinheiro ficar aplicado maior será a taxa paga pela instituição financeira. Um RDB para um período de seis anos, por exemplo, com uma taxa de 13% ao ano, o investidor que aplicasse hoje R$10 mil teria no final desse tempo R$ 19.017,27 isso livre de imposto de renda. Assim, a rentabilidade líquida seria de 90,17% - quase o dobro do capital aplicado no início.

desvantagens

Não existe mercado secundário para esse título, ou seja, ele é intransferível e caso o investidor precise resgatar o seu dinheiro antes do prazo pode perder sua rentabilidade.

segredo para investir

Para quem está em busca de um investimento seguro que pague uma boa taxa ou que quer diversificar seu portfólio, essa é uma boa opção. No entanto, é importante que é preciso que o investidor carregue o produto até o vencimento.









COE (Certificado de Operação Estruturada) - Análise de Rogério Manente, gerente-geral da Socopa invest

É possível aplicar em ativos internacionais, ações, moedas, índices, commodities. É como se eles estivessem todos no mesmo envelope. É uma opção de

ivestimento em renda fixa, mas com um pouco de renda

variável.

vantagens

O que mais chama atenção nesta aplicação é o capital protegido. É um título de renda fixa, mas que permite que o investidor pequeno se exponha em um mercado diferente, sabendo que se tudo der errado ele vai ter seu capital de volta e talvez até um pequeno rendimento.

desvantagens

A desvantagem é não ter a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). É importante que o investidor verifique se o banco emissor é saudável.

segredo para investir

Este tipo de investimento é indicado para investidores moderados ou arrojados, porque existe o risco do banco. É um investimento muito simples, mas é fundamental entender quais são os cenários favoráveis para fazer sua aplicação. As emissões são a partir de R$ 1 mil. O capital protegido dá uma tranquilidade, mas o investidor não pode se enganar. O rendimento pode variar muito, mas em um cenário de ganho, por exemplo, a rentabilidade pode chegar a 150% do CDI (Crédito de Deposito Interbancário.









Robôs de investimento - Análise de Bernardo Pascowitch, fundador do Yubb, buscador de investimento online

O seu dinheiro estará nas mãos de um sistema automatizado que busca sempre as melhores rentabilidades do mercado. Para quem tem pouca experiência ou conhecimento, pode ser uma ótima opção, já que o investidor não tem praticamente nenhum trabalho.

vantagens

O sistema é automatizado e é possível investir com R$ 100. Por meio da tecnologia, os robôs de investimento conseguem oferecer baixas taxas de administração quando comparados a fundos de investimento ou outros serviços de gestão. Custos menores representam um rendimento maior para o investidor.

desvantagens

Ao colocar o seu dinheiro no robô, é ele quem vai gerenciar o seu portfólio e investir nos ativos que considera mais interessantes de acordo com o seu perfil. Para quem gosta de estar no controle da situação ou para quem busca investir em diferentes ativos constantemente, isso pode ser uma desvantagem.

segredo para investir

O investidor pode conseguir até 12% ao ano em uma carteira arriscada e por volta de 7% ao ano em uma carteira mais conservadora. Na hora de escolher um robô de investimento, verifique se ele é indicado para o seu perfil e não coloque todo o seu patrimônio nesta aplicação. Também é importante analisar os custos e taxas cobrados pelo robô.