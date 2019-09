Ludmila, da seleção brasileira, é vítima de racismo na Espanha

Três gols nos cinco primeiros jogos da temporada, sendo que dois foram decisivos para o Atlético de Madrid na versão feminina da Liga dos Campeões da Europa. No último dia 12, a equipe espanhola venceu o Spartak Subotica por 3x2 em partida válida pela segunda eliminatória da competição e a atacante brasileira Ludmila teve atuação decisiva.

Apesar da boa fase, a jogadora de 24 anos ficou fora da última convocação da seleção feita pela técnica Pia Sundhage, mas certamente não é isso que mais preocupa Ludmila no momento. Ainda mais levando em consideração o que a atleta publicou em sua conta do Instagram nesta terça-feira (24): enquanto fazia compras em um supermercado em Madri, Ludmila foi seguida por um segurança do estabelecimento.

"Eu sempre passei por isso, só que hoje me deu vontade de postar, porque hoje passou dos limites. Só esqueceu de pedir minha bolsa pra ver se tinha algo porque disfarçar não soube", escreveu a jogadora na legenda de um dos vídeos.

Segundo Ludmila, não foi a primeira vez que ela vivenciou episódios assim. A atacante, que é negra, chegou a fazer uma enquete perguntando se seus seguidores já passaram pela mesma situação de serem seguidos por seguranças por causa da cor da pele.

"É sempre a mesma coisa, sempre que eu entro no mercado tem um segurança pra me vigiar. É, gente, não é brincadeira, não. Não é só no Brasil, não. Eu mal piso no mercado e já tem um segurança atrás de mim", desabafou.

A jogadora @ALudmilaSilva publicou em seus stories dois vídeos contando sobre os seguranças andarem atrás dela no mercado. Obrigado por compartilhar isso, Lud. Você dá voz para muitas pessoas que passam por isso! pic.twitter.com/ZA4ZMQGsCJ — Gabriela Nolasco (@gabinolasco) September 24, 2019

O CORREIO tentou entrar em contato com a jogadora, mas até o fechamento da reportagem não conseguiu êxito.

Ludmila e suas companheiras do Atlético de Madrid voltam a campo pela Liga dos Campeões na quinta-feira (26) para o segundo jogo contra o Spartak, no estádio Wanda Metropolitano, em Madri. As doans da casa jogam por empate e podem até perder por 1x0 ou 2x1 que avançam para as oitavas de final da competição, por causa do critério de gols marcados fora de casa. Já no domingo (29), o Atleti recebe o Logroño pelo Campeonato Espanhol. Caso vença, pode assumir à liderança.