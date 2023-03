Ludmila rompe ligamento e vai desfalcar o Brasil na Copa do Mundo

Ludmila anotou o gol do Brasil na derrota diante dos Estados Unidos, por 2x1, no Torneio She Believes. A atacante do Atlético de Madrid estava empolgada em disputar a Copa do Mundo com a seleção brasileira em julho, na Austrália e Nova Zelândia, mas sofreu uma grave lesão em jogo contra o Barcelona, terá de passar por cirurgia no joelho e está fora da competição.

Aos 40 minutos de jogo do clássico com o Real Madrid, Ludmila tentou roubar a bola de Ivana na área e acabou pisando no pé da rival. No lance, acabou sofrendo um entorse no joelho e exames de imagem realizados nesta segunda-feira detectaram o pior. Ela havia deixado o campo chorando e o pior já era previsto.

"Ludmila sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior de seu joelho direito. Muito ânimo, te desejamos uma pronta recuperação", informou o time feminino do Atlético de Madrid. A equipe masculina também passou mensagem de apoio à jogadora. "Estamos contigo, Ludmila. Muito ânimo, estamos confiantes que você voltará mais forte".

A jogadora passará por cirurgia, vai perder o resto da temporada europeia e deve se afastar dos gramados por até oito meses. A notícia também foi lamentada pela seleção brasileira, que gostaria de ter a camisa 7 na Copa do Mundo.

"Durante a partida de ontem (12), no campeonato espanhol, pelo Atlético de Madrid, a atacante Ludmila rompeu o ligamento cruzado anterior do seu joelho direito. A informação foi confirmada pelo clube. Desejamos uma boa recuperação, Ludmila! Estamos com você!", postou a seleção brasileira.

A jogadora não comentou sobre a grave lesão, preferiu apenas compartilhar em suas redes sociais as mensagens de carinho que recebeu do clube e de torcedores. Mas sempre postou que defender a seleção brasileira era a realização de um sonho. Agora ela ficará na torcida pelas companheiras por um tempo.