Ludmilla cai no 'golpe do colar' no Pelourinho e paga R$50 em biju

Em Salvador para apresentar a turnê Numanice, a cantora Ludmilla, como todo bom turista, foi ao Pelourinho, no Centro Histórico da capital. Ao tirar foto em um ponto turístico no último domingo (5), entretanto, ela relatou uma saia justa ao cair no "golpe do colar".

Nas redes sociais, a artista disse que foi abordada por um vendedor, que colocou, sem cerimônia, um colar em seu pescoço, e cobrou R$ 50 na bijuteria.

“Fui almoçar no Pelourinho. Acabei de almoçar e fui tirar foto. Estava vazio, mas começou a chegar um monte de gente para tirar foto comigo e as pessoas que trabalham na praça. Ai um cara me botou esse cordãozinho. Ele me cobrou R$ 50 por esse cordãozinho. Eu dei pra ele os 50 reais, né”, contou.

Na publicação, ela mostrou a corrente, em tom prateado, com um pequeno pingente em formato de pimenta, feito de resina.

Ao mesmo tempo, teve o corpo decorado com os desenhos tribais, que remetem às pinturas utilizadas pelos músicos da banda Timbalada. "Em frações de segundos tirando fotos com os fãs, olha como eu fiquei ????", escreveu.

Show em Salvador

No próximo dia 9, a cantora vai se apresentar no Numanice, um projeto que reúne músicas de pagode, na capital baiana. A gesta acontece às 16h, no WET, e os ingressos custam entre R$ 150 e R$ 300.

No repertório, estão sucessos como "Maldivas", "212" e "Meu Desapego", e clássicos do pagode dos anos 90 e os momentos de pop e funk.