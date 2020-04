Ludmilla comemora 25 anos com EP de pagode e live

A cantora Ludmilla completa 25 anos nesta sexta (24). E o presente que vai receber é o público. A estrela pop carioca escolheu a data para lançar em todas as plataformas digitais o EP de pagode Numanice, gravado no fim do ano passado com músicos que tocam com astros do pagode como Sorriso Maroto, Belo, Dilsinho, Mumuzinho e Thiaguinho, entre outros. A celebração continua, com uma live que começa às 18h em seu canal do YouTube e, a partir das 20h, segue no Multishow com a Festa em Casa – Aniversário da Ludmilla, na tevê e nas redes sociais do canal.

“Estou muito ansiosa, preparamos algo muito especial para o público, além da live no meu canal, que será transmitida pelas rádios mais populares do país, também terei uma outra transmitida pelo Multishow. Ambas com muito pop, funk e claro todo meu EP pagode. Espero que gostem” disse a cantora, em entrevista ao CORREIO.

Numanice é uma brincadeira, uma mistura da palavra “numa” em português e “nice” em inglês, que significa boa. O EP contará com 4 músicas autorais e duas regravações. Entre as autorais está Cheiro Bom do Seu Cabelo, que Ludmilla conta que fez para a esposa Brunna. “Eu sempre amei músicas românticas, e o pagode pede né?”, diz a cantora.

Tô tentando só pensar em coisas boas. Por mais que seja um momento difícil para todos, to tentando fazer esta live para ajudar quem mais precisa, as famílias afetadas pela pandemia... e levar um pouco de entretenimento para quem tá isolado! Se Deus quiser logo sairemos deste período!

Um dos grandes destaques da cena do funk e do pop nacional, Ludmilla diz que ama samba. “Eu cresci ouvindo e também comecei a cantar em rodas de samba da minha família, foi meio que o começo de tudo, sabe?”, diz a cantora, acrescentando que suas principais influências são Alcione, Beth Carvalho, Leci Brandão e Arlindo Cruz, entre outros.

Para ela, o romantismo do pagode tem tudo a ver com o som que faz. “Tem mais coisa em comum do que vocês imaginam”, garante.

