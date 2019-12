Ludmilla convida DJ Rennan da Penha para produzir parceria com Cardi B

A parceria entre Ludmilla e a rapper norte-americana Cardi B terá uma presença especial na produção: a do DJ Rennan da Penha. Segundo a cantora, o objetivo dela valorizar o funk em todo o mundo, "fomentando a internacionalização do gênero musical".

"Eu estou muito ansiosa para esse lançamento (...) Convidei ele [DJ Rennan], porque quero levar outros artistas do funk para exterior, quero ajudar nossa música a alcançar voos cada vez maiores. Além disso, reforçar a força e importância cultural do funk para o mundo", afirmou Ludmilla ao F5.

(Foto: Divulgação)

O DJ Rennan da Penha ficou preso entre abril e novembro por associação ao tráfico no Rio de Janeiro, O funkeiro foi solto após decisão do STJ (Supremo Tribunal de Justiça) contra a prisão após condenação em segunda instância. Desde sua soltura, o produtor assinou contrato com a gravadora Sony. "Sempre sem esquecer a favela", garantiu ele na ocasião. Em janeiro de 2020, ele grava um DVD.

A gravação da nova música foi feita em outubro, em Nova York. Ainda não foi divulgada a data de lançamento do single. "Fiquei muito feliz em gravar com a Cardi B. Ela é uma artista que admiro demais, foi a realização de um sonho. Fizemos um funk incrível. Aguardem", afirmou Ludmilla na ocasião.

Mais novidades

Recentemente, Ludmilla deixou escapar que gravou uma música com Ivete Sangalo e acredita o hit será um dos sucessos do verão 2020. No dia 4 de janeiro, ela estreia no comando do programa SóTocaTop Verão, ao lado de Mumuzinho.