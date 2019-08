Ludmilla curte momento romântico com a namorada no palco, em Portugal

Ludmilla usou a ferramenta stories do Instagram para compartilhar algumas imagens de seu show feito durante a noite de sexta-feira (16.08), em Viseu, Portugal. Por lá, a cantora, que conta com a namorada no seu time de dançarinas, levou o público à loucura ao protagonizar um momento romântico no palco.

"Aff", escreveu na foto, divulgada na manhã de sábado (17). Na imagem, ela aparece coladinha com Brunna Gonçalves. Ludmilla comemorou ainda que esse era seu recorde de público. "Senti o impacto daqui", comentou.

Em outra série de vídeos publicadas nos stories, a funkeira acabou mostrando um detalhe ainda desconhecido do público ao compartilhar as cores das unhas nos stories do Instagram. A cantora revelou sua tatuagem com as letras B e G desenhadas no pulso, as iniciais da namorada Brunna Gonçalves. O casal está junto há oito meses e já usa até anel de compromisso dado por Lud. A joia é de ouro branco e custa R$ 30 mil.

A foto foi publicada no momento em que elas estavam fazendo as unhas, em Portugal. Na sequência, a cantora dá orientações à manicure: "Deixa a Bru toda lindinha", disse.

(Foto: Reprodução/ Instagram)