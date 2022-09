Ludmilla é confirmada como atração principal do festival AFROPUNK Bahia, que acontece nos dias 26 e 27 de novembro, no Parque de Exposições. A cantora de 27 anos será a headliner do evento, que contará com grandes nomes como Emicida, Baco Exu do Blues, Liniker, Black Pantera, ÀTTØØXXÁ e Karol Conká, Psirico, Mart’nália com Larissa Luz convidando Nelson Rufino, A Dama com MC Carol, Nic Dias, Ministereo Público Sound System, Yan Cloud, N.I.N.A e os artistas internacionais Dawer X Damper e Masego também estão garantidos na programação.

A proposta do festival é compor um line-up plural e diversificado, para que o público aprecie o melhor do funk, do pop, afrobeat e pagode. E, com mais de 30 atrações nacionais e internacionais, os fãs vão poder desfrutar de mais de 20 horas de shows. Além da música, o evento se ramifica também na ancestralidade da moda, gastronomia e empreendedorismo.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, e variam de R$ 90 até R $460, fora as taxas. O festival também conta com a meia-entrada social, e nesta modalidade, o público pagará mais R$10, que serão revertidos para instituições e iniciativas de manutenção da cultura negra.

Serviço: AFROPUNK Bahia 2022 | 26 e 27 de novembro de 2022 (sábado e domingo), às 19h, no Parque de Exposições | Venda:no Sympla. Assinantes do Clube CORREIO têm 45% de desconto