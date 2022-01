Ludmilla homenageia esposa Brunna em clipe romântico; assista

Ludmilla lançou nesta quarta-feira (26), o álbum Numanice 2, continuação do projeto de pagode que é sucesso desde 2020. O primeiro single é Maldivas, música dedicada a Brunna Gonçalves. A faixa ganhou um clipe que mostra vários momentos da cantora ao lado da sua esposa.

Confinada na casa do BBB 22, Brunna já havia falado de Maldivas em uma conversa com outros brothers e até cantou alguns trechos da canção.

Do lado de fora, Ludmilla compôs outra música inspirada na saudade da amada. A faixa 212 foi feita após a entrada de Brunna no reality e também está entre as 10 músicas de Numanice 2.