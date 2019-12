Ludmilla lançará música com Ivete e virá para o Carnaval de Salvador

Ludmilla, eleita Melhor Cantora do Ano pelo Prêmio Multishow 2019, deixou escapar que lançará em breve uma música com a cantora baiana Ivete Sangalo. Ela aposta que o hit Pulando na Pipoca será um dos sucessos do Verão 2020. Apostando na canção, Lud até vai vir pra o Carnaval de Salvador e deve fazer uma participação no trio de Ivete na folia baiana.

Ela revelou mais sobre a parceria ao falar sobre suas apostas para o Verão: "Verdinha, Mantra ea minha com a Ivete... O nome da música é Pulando na Pipoca, vai ser um hino do Carnaval", disse na coletiva do programa SóTocaTop Verão, da Globo, que estreia dia 4 de janeiro.

Ludmilla, o diretor Raoni Carneiro e Mumuzinho celebram a primeira temporada do 'SóTocaTop Verão' (Globo/João Miguel Júnior) Ludmilla e Mumuzinho estreiam como apresentadores no 'SóTocaTop Verão' (Globo/João Miguel Júnior)

Ludmilla disse que o lançamento da música será perto da folia: "Ainda não temos data definida para o lançamento da música, mas será perto do Carnaval".

O especial de Verão do programa musial da Globo está sendo gravado ao ar livre entre essa e a próxima semana, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, com cenário de fundo natural, que inclui visão para o famoso ponto turístico carioca, Pão de Açúcar e a Baia de Guanabara.

Ludmilla divide a apresentação da atração com Mumuzinho. O programa terá 13 programas exibidos nas tardes de sábado e recebe convidados de gêneros variados: Péricles, Buchecha, Lexa, Marcelo Falcão. Zeca Pagodinho, Glória Groove, Barão Vermelho e Chitãozinho e Xororó são alguns deles.

Na coletiva de imprensa, Ludmilla disse estar adorando a experiência como apresentadora da Globo e contou que a 'ficha ainda não caiu': “Estou curtindo cada momento. Nunca pensei que poderia ser apresentadora, porque eu pensava que não sabia falar com as pessoas. Mas o Raoni veio e me disse ‘meu amor, você sabe’. Então eu fiquei muito feliz com o convite dele, por ter lembrado de mim, com tanto artista maravilhoso por aí.”

Revelou, ainda, que o que mais gosta é que pode continuar com o seu estilo, usando as roupas que gosta, e sendo ela mesma. "Está sendo difícil acordar muito cedo. Quando vou dormir, já está na hora de acordar para me maquiar. Preciso estar com bastante atenção porque quando acaba um musical já tenho que estar pronta para entrar, anunciar o próximo. Entre um programa e outro é a hora em que eu almoço, dá uma preguicinha, tem que esperar a chuva passar... mas, de repente, estou com a cara toda amassada e vem o Raoni: ‘Vamos embora que a chuva parou!’", contou, rindo.

Ludmilla é a nova apresentadora do 'SóTocaTop Verão'

(Foto: Globo/João Miguel Júnior)

Assim como Lud, o Mumuzinho também estava ansioso com o papel de apresentador, mas conta que o diretor artístico do programa, Raoni Carneiro, desconstruiu o seu receio logo na primeira gravação: “Eu acho que o maior desafio é quando a gente acha que não consegue fazer aquilo. Mas o Raoni é um cara muito generoso, participativo, e me disse: ‘esquece essa coisa de ‘o apresentador’. Você é um comunicador’. Então a gente está aqui para se comunicar com o público de casa do nosso jeito, como se estivesse conversando com um amigo. Esse formato nos ajudou muito. Então estar aqui hoje, aprendendo, é uma oportunidade incrível.”

Raoni explicou que a ideia foi gravar a edição de Verão fora do estúdio justamente para trazer uma nova experiência para o público. Outra mudança foi a retirada de um ranking semanal. Agora, a ideia é promover um encontro de gerações. Na sexta-feira (13), por exemplo, antes de acontecer a coletiva, foi gravado um programa com Chitãozinho e Xororó, Péricles, Buchecha e Márcia Fellipe.

"Escolhemos a Marina da Glória porque, além de ser um cartão-postal do Rio de Janeiro, passa a atmosfera que queremos, uma locação linda, no centro de uma grande cidade. O conceito do programa permanece: celebrar a música e a pluralidade de ritmos que temos no Brasil".

A edição especial contará com momentos especiais: "Queremos o clima descontraído de um festival, com grandes nomes da música. Teremos o 'Momento Funk', o 'Momento Samba', o 'Momento Sertanejo', e esse formato será exclusivo da edição de Verão", completa Raoni. Um dos programas, aliás, terá uma 'vibe axé'.

*A jornalista viajou para o Rio a convite da Globo