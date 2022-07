Ludmilla mostra momentos com Brunna após show em Salvador: 'Deixamos nossa dignidade'

A cantora Ludmilla fez, no último fim de semana, um show para 30 mil pessoas no Wet Eventos, em Salvador, um recorde de público para o show "Numanice". Depois de ter comemorado nas redes sociais, a artista também resolveu publicar os momentos depois da apresentação, com a esposa Brunna Gonçalves.

“Deixamos nossa dignidade no #Numanice de Salvador @brunnagoncalves”, escreveu na legenda.

Ao lado da ex-BBB, o vídeo mostra Ludmilla com dificuldade de entrar no elevador, carregando Brunna, e logo depois tenta a animar ao cantar “senta pro coroa”.

Veja o vídeo:

Nas redes sociais, a cantora agradeceu o sucesso no domingo (10). “O comentário é fod*, é Ludmilla na cidade. Como as palavras têm poder, né? Quando escrevi esse verso de “Amor difícil”, para o meu xodózinho “Numanice”, jamais imaginaria tamanha comoção. Papai do céu, muito obrigada, Salvador, sua linda, você foi A cidade, aqui, as palavras da minha música ganharam vida e força na noite de ontem, todo meu carinho, respeito e gratidão”, iniciou.