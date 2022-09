Ludmilla recusa convite para cantar música da Copa do Mundo 2022

Ludmilla revelou que foi convidada para cantar a música oficial da Copa do Mundo 2022, mas ela recusou o convite por causa de conflitos entre compromissos de sua agenda profissional.

Uma publicação no Twitter informou que o rapper estadunidense Lil Baby será o responsável por interpretar a canção do evento, que leva o título de “The World Is Yours To Take”.

Em resposta a um perfil que pedia que Ludmilla também fizesse parte da produção musical, a cantora explicou: “Eu fui convidada pra fazer, mas já tinha assumido o compromisso com outro parceiro e por isso não consegui”.

Depois disso, o perfil oficial da Budweiser interagiu com o post e deu possíveis spoilers sobre o que está por vir. “Você sabe que pode ser a Rainha da Favela na Copa, né?”, comentou a marca. Ludmilla, então, escreveu: “Budmilla no Catar? É isso mesmo?”.

A matéria foi originalmente publicada no Jornal O Povo.