Ludmilla revela que começou a namorar com mulheres aos 16 anos

A cantora Ludmilla, de 26 anos, é casada com Brunna Gonçalves, desde 2019, mas nem sempre teve essa liberdade para mostrar quem era de verdade. A cantora descobriu que gostava de mulher aos 16 anos, mas tinha medo das críticas que iria sofrer diariamente.

Em bate-papo à revista Quem, a famosa contou que demorou de assumir os relacionamentos por medo do preconceito. Ao estourar no Brasil inteiro, ela ainda teve namoros com homens, mas a vontade de viver um amor com outra mulher ainda batia mais forte.

"Era o medo do que as pessoas iriam pensar, medo do rumo que a minha carreira iria tomar. Tive medo de como eu iria me comunicar com o público depois de me assumir. Quando eu assumi a Bru, não era usual de se ver outras mulheres assumindo seus relacionamentos no nosso meio, o meio do funk", comentou.

Ao namorar com a atual esposa, Ludmilla entendeu que precisava expor para todo mundo que estava apaixonada, mas muitos ficavam com medo da carreira da artista acabar.

"Escutava 'você não pode se assumir porque sua carreira acaba'. Meu eu, aquela voz dentro de mim que sempre fala muito forte, dizia: 'Você precisa se libertar'. Eu não ia a festas com muita gente ou a eventos com a Bru, que é a pessoa que eu amo demais, porque sabia que nossos olhares entregariam", revelou.