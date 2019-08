Luedji Luna apresenta novo show no Pelourinho em setembro

Depois de um ano dos shows marcados pelos ingressos esgotados no Teatro Castro Alves e da temporada no Sul do país, a cantora e compositora baiana Luedji Luna volta a Salvador para apresentar o seu show Um Corpo no Mundo, no Largo Quincas Berro D’Água, no dia 29 de setembro, às 18h.

O álbum que dá nome à turnê é o primeiro da carreira de Luedji e já ganhou o Prêmio Caymmi de Música, o Prêmio Afro em 2017 e Prêmio Bravo 2018, todos na categoria Revelação. A cantora passeia pelos ritmos do MPB, samba, ritmos africanos, batuque baiano e jazz, além de abordar temas sociais como a identidade afro brasileira nas letras.

Com o disco, a baiana já passou por vários festivais brasileiros e fez uma mini tour que começou no Canadá no Montréal Jazz Festival e passou pelos Estados Unidos e Europa.

Os ingressos já estão à venda no Sympla e em breve vai estar disponível tambpem nas lojas Soul Dila nos shoppings Barra e Salvador. Assinantes Clube CORREIO possuem 20% de desconto.

Serviço

O quê: Show Luedji Luna - Um Corpo no Mundo

Onde: Largo Quincas Berro D’Àgua

Quando: 29 de setembro, às 18h

Ingresso: Lote 1 – R$ 50 | R$ 25

Lote 2 – R$ 60 | R$ 30

Lote 3 – R$ 70 | R$ 35

Lote 4 – R$ 80 | R$ 40

Assinantes Clube CORREIO possuem 20% de desconto.