Luedji Luna e DJ Nyack lançam EP de releituras com participação de rappers

A cantora Luedji Luna e o DJ Nyack lançam nesta sexta-feira (3) o EP Mundo, com releitura de cinco canções do primeiro álbum da cantora baiana, Um Corpo no Mundo, com participações especiais de artistas da cena do rap nacional como Tássia Reis, Rincon Sapiência, Djonga e Stephane MC.

O primeiro single do EP, “Banho de Folhas” foi lançado em novembro de 2018 e traz uma parceria com Zudizilla em uma versão com influência da Soulful House. O segundo single, “Acalanto”, chega na mesma semana do EP com um video clipe dirigido por Joyce Prado, vencedora do WME Awards 2018 como “Melhor Diretora de Video Clipe”. Gravado no Rio de Janeiro o clipe retrata uma Luedji Luna com autonomia do corpo e do próprio desejo.

O projeto nasceu após um convite recebido pela cantora para um experimento na Red Bull Station, em São Paulo, com o rapper norte-americano Illa J. Nyack, que já produziu beats para Flora Matos, para o grupo Primeira Função e também para Emicida, era o DJ que iria acompanhá-lo. “Nesse trabalho, o Nyack teve a ideia de fazer o remix de ‘Banho de Folhas’ no beat de uma música do Illa J chamada ‘Sunflower’ e quando essa música rolou no show o público foi ao delírio. O Nyack sugeriu gravarmos um single, mas eu pensei logo em um EP com outras músicas do meu disco remixado por ele”, recorda Luedji.

O EP foi apresentado pela primeira vez durante maior evento de inovação do mundo, o SXSW, realizado em Austin (EUA) no mês de março. No Brasil, o show de lançamento acontecerá em Junho, na cidade de São Paulo com previsão de viajar para outros estados.





Tracklist:

1. Acalanto

Produzida por: Dj Nyack

Rhodes: Samuel Silva

Moog: Samuel Silva

Guitarra: Vinicius Sampaio

Baixo: Vinicius Sampaio

2. Cabô (Part. Stefanie)

Produzida por: Dj Nyack

Baixo: Samuel Bueno

Metais: Sebastian Notini

Programação de Bateria: Tico Pro

3. Dentro Ali (Part. Tássia Reis & Rincón Sapiência)

Produzida por: Dj Nyack

Baixo: Aniel Somellian

Metais: Sebastian Notini

Synth Pad: Canela

4. Saudação Malungo (Part. Djonga)

Produzida por: Dj Nyack

Co-Produzida por: Plim

Baixo: Samuel Bueno

Guitarra: Toca Mamberti

5. Banho de Folhas (Part. Zudizilla)

Produzido por: DJ Nyack

Co-Produção: GROU

Guitarra: Melvin Santhana