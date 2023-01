Luedji Luna se apresenta no metrô de Salvador com Orquestra Afrosinfônica

Para quem estiver passando pela Estação de metrô Imbuí no próximo dia 25 de janeiro, a partir das 19 horas, vai poder curtir um show exclusivo da cantora e compositora baiana Luedji Luna em conjunto com a Orquestra Afrosinfônica.

A cantora, de 34 anos, já é conhecida no mundo da música pelo Brasil afora, com dois álbuns famosos, diversas indicações e prêmios e se tornou referência da música popular brasileira contemporânea.

O projeto "Vozes Negras" tem patrocínio do Instituto CCR e CCR Metrô Bahia e já recebeu nomes importantes da música baiana, como Russo Passapusso, Gerônimo Santana e Mariella Santiago. Já a Orquestra Afrosinfônica reúne 23 músicos que se apresentam no piano, percussão, sopros e contrabaixos. A primeira apresentação ocorreu em novembro do ano passado no terminal Pituaçu e a segunda em dezembro no Imbuí.

“A parceria com o Vozes Negras reforça o compromisso da CCR Metrô Bahia em promover a cultura e a arte dentro dos nossos espaços. É uma oportunidade única e especial apreciar uma orquestra sinfônica em espaços populares e pretendemos, cada vez mais, aproximar as pessoas de projetos como este”, explica a gerente de Comunicação, Ouvidoria e Sustentabilidade da CCR Metrô Bahia, Jocelyn Cárdenas.