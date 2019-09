Luedji Luna volta com show Um Corpo no Mundo a Salvador

Um ano depois de estrear a turnê Um Corpo no Mundo no TCA, Luedji Luna volta a Salvador com o show que lhe projetou nacional e internacionalmente. A apresentação acontece neste domingo (29), às 19h, no largo Quincas Berro D'Água, no Pelourinho. Os ingressos variam de R$ 60 a R$ 80. A abertura fica por conta do DJ Pureza.

O retorno acontece após pedidos dos fãs, e é comemorado pela cantora, que finalmente pôde voltar à cidade natal antes de encerrar a turnê, o que deve acontecer em breve. "Estou muito feliz de voltar a Salvador com esse show. É a cidade que mais esperou, e onde decidi estrear, e que sempre pediu para eu voltar", conta.

No show, Luedji explora a identidade afro-brasileira a partir de um olhar sobre si mesma após o contato, ainda que disperso, com os imigrantes africanos em São Paulo, onde foi morar em 2017.

Por conta disso, Um Corpo no Mundo propiciou uma mudança de chave na carreira da artista, que além de ter percorrido algumas cidades do Brasil, especialmente do Sudeste,fez shows em outros países . "Depois fui pra fora, que foi uma experiência muito importante. Tem aquele estereótipo que o público estrangeiro é mais frio, mais distante, mas me surpreendi positivamente. Encontrei um público atento, caloroso, com muitos brasileiros", destaca ela, que entre os meses de junho e julho passou pelo Canadá, Estados Unidos, Alemanha e Portugal. "A conclusão que tiro é que Um Corpo no Mundo cumpre com esse objetivo de se comunicar com a diáspora do mundo todo", avalia sobre o sucesso da temporada.

(Foto: Caroline Lima/ Divulgação)



Antes mesma de finalizá-la, a cantora já se envolveu em outros projetos. O mais destacado deles foi o lançamento do EP Mundo, em maio, que traz as canções Acalanto, Cabô, Dentro Ali, Saudação Malungo e Banho de Folhas, com produção do DJ Nyack e nomes convidados como Stefanie, Tássia Reis, Rincon Sapiência, Djonga e Zudizilla.

O embrião para o projeto foi o encontro da cantora com Nyack em um experimento na Red Bull Station, em São Paulo, em 2018, juntamente com o rapper americano Illa J. O DJ paulista usou beats de Illa J num remix de Banho de Folhas e o público gostou. "Nyack sugeriu gravarmos um single, mas eu pensei logo no EP com outras músicas do meu disco", diz Luedji sobre o início do projeto.

A partir daí, a cantora passou a receber convites de diversos rappers para feats, a exemplo de Drik Barbosa, Thiago Elniño e Tássia Reis. "Eu sempre escutei rap, mas a minha escola era a MTV gringa. Com o movimento pró-cotas, o movimento hip hop começou a ficar ainda mais forte em Salvador, passei a sacar algumas coisa do cenário local. Mas o rap nacional eu não me ligava muito, foi quando vim para SP que eu comecei a entender. Me sinto super identificada, porque esse é um movimento preto em sua fundação. Para mim é muito confortável", explica ela, que ano que vem espera estar envolvida em outros projetos. "Todo mundo me pegunta se meu próximo álbum vai ser um álbum de rap, mas não sei ainda o que vai ser".

Certeza é que no Verão ela apresenta o EP Mundo em Salvador. "Todo o processo do EP foi muito natural, fui respeitando e seguindo para onde a música estava me levando. O disco saiu, e depois o show, que tem outra energia, mobiliza outro público. Eu estou totalmente diferente de Um Corpo No Mundo, mas não deixa de ter o mesmo impacto, a mesma força", destaca.

E a força de Luedji segue ecoando pelo mundo. Em julho, ela participou de uma sessão do canal COLORS, mundialmente reconhecido, e que já levou para se apresentar em seu estúdio nomes como Billie Eilish, Jorja Smith, Mac Demarco e muito mais. A cantora foi a segunda brasileira a gravar para o canal; a primeira tinha sido a também baiana Xênia França. Luedji escolheu a canção Acalanto, e também deu a palavra final sobre as cores que queria vestir na gravação - algo que é destaque no canal cujo nome é exatamente COLORS. "Eu já sabia que o estúdio ficava na Alemanha, e quando eu fui para lá abrir um show de Milton, eu mesma entrei em contato. Mostrei meu trabalho,e eles foram super solícitos. A equipe gringa, mas tem um brasileiro, e eles são muito interessados em descobrir novas sonoridades. A gente grava ao vivo, ali é tudo gravado simultaneamente e várias vezes, até conseguir a melhor versão. Tive muita autonomia para escolher a música, a cor. E a repercussão foi muito positiva mesmo", avalia.

SERVIÇO

Luedji Luna – Um Corpo no Mundo

Local: Largo Quincas Berro D’Água (Rua do Açouguinho, n° 12, Pelourinho)

Data: 29 de setembro (domingo)

Horário: 18h (abertura dos portões às 17h)

Classificação indicativa: 18 anos

Ingressos: R$ 80 | R$ 40 (quarto lote); R$ 70 | R$ 35 (terceiro lote) *Assinantes do Clube Correio possuem 20% de desconto, e o acesso ao evento só se dará mediante a apresentação da carteirinha (física ou digital) e de um documento oficial com foto.