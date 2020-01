Luedji, Xênia e Larissa Luz são convidadas do Papo de Segunda de Verão

Três importantes nomes da música baiana contemporânea, Luedji Luna, Xênia França e Larissa Luz são as convidadas do Papo de Segunda de Verão desta segunda-feira(27). Gravado em Salvador, no Forte da Capoeira, o episódio integra a temporada de férias do programa, que também passou pela Oficina Francisco Brennand, em Recife. Sob comando de Fábio Porchat, as três cantoras discutem temas ligados ao feminismo negro, ao afrofuturismo, e falam sobre os planos para 2020. Além do bate-papo, há espaço para música, e cada uma delas interpreta suas respectivas músicas de trabalho.

"Em um país do tamanho do nosso, é importante que a gente coloque o pé pra fora do estúdio e descentralize a perspectiva do Sudeste, em que todos estamos inseridos. Gravar em Salvador e Recife também traz um respiro que ajuda a manter o programa em constante mudança”, comenta Emicida. “Sempre bom começar o ano e o programa refrescando as ideias e a presença de convidados tão especiais faz a diferença", completa Porchat.

Mesmo sendo uma temporada especial, a estrutura do programa segue a mesma. "Temos o primeiro bloco mais contundente, tratando de temas mais sérios, que geralmente envolvem política e questões sociais. O segundo bloco parte sempre de um tema de comportamento, e o terceiro chega na intimidade", explica o filósofo Francisco Bosco, ao dizer que se sente mais à vontade no primeira parte de cada episódio. Já Fábio Porchat, prefere o terceiro bloco "É o momento em que a gente pode contar umas besteiras, falar umas bobagens, sacanear um pouco o outro, e mostrar quem somos nós também", comenta.

O Papo de Segunda Verão vai ao ar às segundas-feiras às 22h, pelo GNT.